باخچەلی: خەریکە پرۆسەی ئاشتی دەبێتە راستی

دەوڵەت باخچەلی، سەرۆکی پارتی بزووتنەوەی نەتەوەیی (مەهەپە) لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ رۆژنامەی (تورکگون) وردەکاریی نوێی دەربارەی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا باس کرد.

باخچەلی رایگەیاند، بە مەبەستی هەڵوەشاندنەوەی پەکەکە و کۆتاییهێنان بە چەکداری، پێشنیاز دەکات نازناوی هەماهەنگیکاری پرۆسەی ئاشتی و کاری سیاسی بدرێتە عەبدوڵڵا ئۆجەلان، بە مەرجێک سزای زیندانییەکەی وەک خۆی بمێنێتەوە.

سەرۆکی مەهەپە روونیشی کردەوە، بۆ ئەوەی رێگری لە دەستێوەردانی دەرەکی و دروستبوونی فرەدەنگی لەناو پەکەکەدا بکرێت، پێویستە دامەزرێنەری رێکخراوەکە خۆی سەرپەرشتیی پرۆسەی چەکدانان و هەڵوەشاندنەوەی تەواوەتیی رێکخراوەکە بکات.

باخچەلی ئاماژەی بەوە دا، ئۆجەلان بەم نازناوە نابێتە نوێنەری کورد یان بەرگریکار لە مافە نەتەوەییەکان، بەڵکوو تەنیا وەک هەماهەنگیکارێک بۆ کۆتاییهێنان بە چەک کار دەکات.

لە کۆتاییشدا ئاماژەی بەوە کرد، تورکیا گەیشتووەتە قۆناغێکی گرنگ بۆ بنبڕکردنی تیرۆر و پێویستە لە رێگەی میکانیزمێکی یاسایی و سیاسییەوە ئەم دەرفەتە بقۆزرێتەوە بۆ بەهێزکردنی دیموکراسی و برایەتی لە وڵاتدا.

پرۆسەی نوێی ئاشتی لە مانگی تشرینی یەکەمی ساڵی 2024ـەوە بە دەستپێشخەریی دەوڵەت باخچەلی، سەرۆکی مەهەپە دەستی پێکرد، کاتێک داوای لە عەبدوڵڵا ئۆجەلان کرد بانگەوازی هەڵوەشاندنەوەی پەکەکە بکات.

رۆژی 27ی شوباتی 2025، ئۆجەلان بانگەوازێکی مێژوویی بۆ کۆتاییهێنان بە ستراتیژی تێکۆشانی چەکداری و هەڵوەشاندنەوەی پەکەکە راگەیاند، لەو چوارچێوەیەشدا پەکەکە لە 12هەمین کۆنگرەی خۆیدا لە نێوان 5 بۆ 4ی ئایاری 2025، بڕیاری کۆتاییهێنان بە بوونی ڕێکخراوەیی خۆی دا.