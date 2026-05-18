رووسیا 3124 درۆنی ئۆکرانی تێکدەشکێنێت و هێرش دەکاتە سەر ئۆدیسا

ئاژانسەکانی هەواڵ دوای کۆکردنەوەی زانیارییەکان رایانگەیاند، زۆربەی درۆنەکانی ئۆکرانیا لە 13ـی ئایار 572 درۆن و لە 17ـی هەمان مانگدا 1054 درۆن خراونەتە خوارەوە.

یەکشەممە 18ـی ئایاری 2026، بەرپرسانی خۆجێی رایانگەیاند، بە هۆی هێرشەکانی ئۆکرانیاوە لانیکەم 4 کەس گیانیان لەدەستداوە، کە 3ـیان لە ناوچەی مۆسکۆ بوون، ئەمەش دوای ئەوەی ئۆکرانیا گەورەترین هێرشی شەوانەی بە درۆن بۆ سەر پایتەختی رووسیا ئەنجامدا کە لە ماوەی زیاتر لە ساڵێکدا وێنەی نەبووە.

لە بەرانبەردا لە کیێڤ، بەرپرسانی ئۆکرانیا رایانگەیاند، رووسیا لە کاتی شەودا هێرشی کردووەتە سەر ئۆکرانیا و لە رێگەی درۆن و مووشەکەوە شاری ئۆدیسا لە باشوور و دنێپرۆ لە باشووری رۆژهەڵاتی وڵاتەکەی کردووەتە ئامانج.

شاری ئۆدیسا، یەکێکە لە گرنگترین بەندەرەکانی هەناردەکردن لەسەر دەریای رەش، سێرگی لیساک سەرۆکی کارگێڕی سەربازی ناوچەکە لە تێلێگرام رایگەیاند، درۆنەکان بەر چەندین باڵەخانەی نیشتەجێبوون و قوتابخانە و باخچەی ساوایان کەوتوون، بەو هۆیەوە منداڵێکی تەمەن 11 ساڵ و پیاوێکی تەمەن 59 ساڵ بریندار بوون.

لە لایەکی دیکەوە، ئۆلێکساندەر هانجا پارێزگاری ناوچەی دنێپرۆپێترۆڤسک لە رێگەی تێلێگرامەوە رایگەیاند، 3 کەس بەهۆی بۆردومانی مووشەکی رووسیا بۆ سەر شاری دنێپرۆ بریندار بوون.

جەنگی نێوان رووسیا و ئۆکرانیا 5 ساڵ و 3 مانگە بەردەوامە، سەرەڕای راگەیاندنی چەند جار ئاگربەستی کاتی و دانوستان بۆ گەیشتن بە رێککەوتن و ئاشتی، بەڵام تاوەکو ئێستا هەردوو لایەن بەردەوام لە هێرشەکانیان بۆ سەر یەکتر کە بەهۆیەوە زیاتر 168325 سەربازی رووسیا کوژراون و نزیکەی یەک ملیۆن و 200 هەزار سەربازی دیکەش بریندار بوون یان تاوەکو ئێستا چارەنووسیان نادیارە، هاوکات لە لایەنی ئۆکرانی زیاتر لە 55 هەزار سەرباز کوژراون و نزیکەی نیو ملیۆن سەربازی دیکەش بریندار و بێ سەروشوێنن، ئەمە جگە لە قوربانیانی سیڤیل کە بە گوێرەی نوێترین ئامار نزیکەی 15 هەزار هاووڵاتی سیڤیل بە هۆی هێرشەکانی هەردوولا کوژراون و زیاتر لە 40 هەزار کەسی دیکەش برینداربوون.