ئیمارات سەرکۆنەی هێرشە درۆنییەکان بۆ سەر سعوودیە دەکات

ئیمارات سەرکۆنەی ئەو هێرشانەی کرد، لە رێگەی چەند درۆنێکەوە و لە خاکی عێراقەوە کرانە سەر خاکی شانشینی سعوودیە. ئەم هێرشانە دوای ئەوەی چوونە ناو کایەی خاکی سعوودیە، لە لایەن هێزە بەرگرییەکانەوە رێگرییان لێکرا و تێکشێندران.

وەزارەتی دەرەوەی ئیمارات لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند: "ئەم دەستدرێژییانە پێشێلکردنی راشکاوی سەروەریی شانشینی سعوودیەی بران و هەڕەشەیەکی جددین بۆ سەر ئاسایش و سەقامگیریی ناوچەکە."

ئیمارات دووپاتی کردەوە، ئەم جۆرە کارانە ئامانج لێیان تێکدانی ئاسایشی ناوچەکەیە و پشتگیری تەواوی خۆی بۆ سعوودیە دەربڕی لە گرتنەبەری هەر رێکارێک بۆ پاراستنی سەروەری و سەلامەتی خاک و هاووڵاتییانی.

دوێنێ یەکشەممە 17ـی ئایاری 2026، وەزارەتی بەرگریی سعوودیە رایگەیاند، بەرگرییە ئاسمانییەکانیان توانیویانە سێ درۆن تێکبشکێنن کە لە خاکی عێراقەوە بەرەو ناوچەکانی شانشینەکە ئاراستە کرابوون.

تورکی مالیکی، گوتەبێژی فەرمیی وەزارەتی بەرگریی سعوودیە، رایگەیاند، هێزەکانی بەرگریی ئاسمانییەکانی وڵاتەکەی توانیویانە رێگری لە سێ درۆن بکەن و تێکبشکێنن، دوای ئەوەی لە سنووری خاکی عێراقەوە هاتبوونە نێو وڵاتەکەی.

مالیکی جەختی کردەوە، وەزارەتی بەرگری مافی تەواوی خۆیەتی وەڵامی ئەم هێرشانە لە "کات و شوێنی گونجاودا" بداتەوە. هەروەها ئاماژەی بەوە کرد سعوودیە هەموو رێکارە پێویستەکان دەگرێتە بەر و جێبەجێیان دەکات بۆ بەرپەرچدانەوەی هەر هەوڵێک کە بیەوێت زیان بە سەروەریی وڵاتەکە، ئاسایش و سەلامەتیی هاووڵاتییان و نیشتەجێبووانی ناو خاکی سعوودیە بگەیەنێت.

لە 25ـی ئاداری 2026، هەر یەک لە وڵاتانی کوێت، ئیمارات، بەحرەین، سعوودیە، قەتەر و ئوردن، بە فەرمی داوایان لە حکوومەتی عێراق کردبوو رێکاری بەپەلە بگرێتەبەر بۆ راگرتنی هێرشی گرووپە چەکدارەکان کە لە ناو عێراقەوە وڵاتانی دراوسێ دەکەنە ئامانج.

گرووپە چەکدارەکانی عێراق لە کۆتایی مانگی شوباتی رابردووەوە، چوونە پاڵ ئێران لە جەنگەکەدا و بەشداریی خۆیان لەو ململانێیەدا راگەیاندووە.

چوارشەممە 15ـی نیسانی 2026، ئەنجوومەنی وەزیرانی عەرەبستانی سعوودیە سەرکۆنەی ئەو هێرشانەی کرد، لە رێگەی درۆن لە خاکی عێراقەوە کرانە سەر سعوودیە و وڵاتانی ئەنجوومەنی هاریکاری کەنداو.

لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنەکەدا کە بە سەرۆکایەتی محەممەد بن سەلمان، شازادەی جێنشینی سعوودیە بەڕێوەچووبوو، جەخت لەوە کرابووەوە، پێویستە حکوومەتی عێراق بە بەرپرسیارێتییەوە مامەڵە لەگەڵ ئەم هەڕەشانەدا بکات. ئەنجوومەنەکە دووپاتی کردبووەوە، ریاز بە توندی هەر پێشێلکارییەک بۆ سەر سەروەری وڵاتان و هەوڵدان بۆ تێکدانی ئاسایش و سەقامگیری ناوچەکە رەت دەکاتەوە.

هەروەها 13ـی مانگی رابردوو، وەزارەتی دەرەوەی سعوودیە، سەفیە تالیب سوهێل، باڵیۆزی عێراقی لە ریاز بانگهێشت کردبوو، ئەوەش لەسەر پاشخانی هەڵدانی درۆن لە ناو خاکی عێراقەوە بەرەو وڵاتانی ناوچەکە.