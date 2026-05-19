تێچووی جەنگی ئەمریکا دژی ئێران 85 ملیار دۆلاری تێپەڕاند

بەگوێرەی داتاکانی ماڵپەڕی (Iran War Cost Tracker) کە چاودێری تێچووەکانی جەنگ دەکات، خەرجییەکانی ئەمریکا لە ئۆپراسیۆنەکانی دژی ئێران لە ماوەی 79 رۆژی سەرەتای جەنگەکەدا، 85 ملیار دۆلاری تێپەڕاندووە.

ماڵپەڕەکە ئاماژەی بەوە کردووە، ئەم بڕە پارەیە تێچووی گواستنەوەی هێزەکان، رەوانەکردنی کەشتییە جەنگییەکان بۆ ناوچەکە و سەرجەم خەرجییە پەیوەندیدارەکانی دیکە دەگرێتەوە. ئەم ژمارەیەش سێ هێندە زیاترە لەو 29 ملیار دۆلارەی کە چەند رۆژێک لەمەوبەر لەلایەن جوڵز هێرست، بەڕێوەبەری کاربەڕێکەری کاروباری دارایی لە وەزارەتی جەنگی ئەمریکا (پێنتاگۆن) راگەیاندرابوو.

هاوکات، توێژەرانی زانکۆی براون ی ئەمریکی لە راپۆرتێکدا ئاشکرایان کردووە، ئەم جەنگە بووە هۆی بارگرانی بۆ تاکی ئەمریکی؛ بە جۆرێک نرخی بەنزین بە رێژەی سەدا 51.4 و گازوایل بە رێژەی سەدا 53.4 بەرزبووەتەوە. ئەم بازدانەی نرخ لە کەرتی وزەدا، تا ئێستا بە کۆی گشتیی زیاتر لە 42 ملیار دۆلار تێچووی زیادەی خستووەتە سەر شانی هاووڵاتیان، بە تێکڕا دەکاتە 322.47 دۆلار بۆ هەر خێزانێکی ئەمریکی.

رۆژی شەممە، 28ـی شوباتی 2026، کاتژمێر 10:00ـی بەیانی ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشی ئاسمانییان بۆ سەر ئێران دەست پێکرد و لە ئەنجامدا چەند سەرکردەیەکی وڵاتەکە کوژران.

لە بەرانبەردا ئێران هەر زوو وەڵامی ئەو هێرشانەی دایەوە و وێڕای ئاراستەکردنی ژمارەیەک مووشەک بۆ ئیسرائیل، چەندین بنکە و بارەگا سەربازییەکانی ئەمریکای لە وڵاتەکانی ناوچەکەدا کردە ئامانج.