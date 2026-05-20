فیلمێکی کوردی لە رۆمانیا کێبڕکێی بەدەستهێنانی خەڵات دەکات

کورتەفیلمی "ئاوێنەی مێشک"، لە دەرهێنانی ئاکار کەریمە، لە فێستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتی چوارچێوەی کراوەی گالاچی، کە لە وڵاتی رۆمانیا بەڕێوەدەچێت، پێشبڕکێی بەدەستهێنانی خەڵات دەکات.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 20ی ئایاری 2026، ئاکار کەریم، دەرهێنەری ئەو کورتەفیلمە بە کوردستان24ی گوت، "کورتەفیلمی "ئاوێنەی مێشک"، بۆ چەندین فێستیڤاڵی ناوخۆیی و دەرەوەی وڵات نێردراوە و پێشبڕکێی بەدەستهێنانی خەڵات دەکات. خۆشبەختانە لە ماوەکانی رابردوودا توانیمان خەڵاتی تایبەتی لێژنەی دادوەران لە فێستیڤاڵی میدیایی جەنگاوەرانی پێشووتر لە ئەمریکا بەدەستبهێنین. لە ئێستاشدا لە فێستیڤاڵێکی نێودەوڵەتی لە وڵاتی رۆمانیا لە قۆناخی پێش کۆتایی داین و هیوادارم بتوانین خەڵات بەدەستبهێنین."

ئاکار کەریم گوتیشی، "کورتەفیلمی "ئاوێنەی مێشک" ناونیشانێکی قوڵ و هەڵگری مانای دەروونی هەیە، چیرۆکەکە باس لە ململانێی ناوخۆیی مرۆڤ دەکات، ئەو ململانێیەی نێوان بیرکردنەوە، یادەوەری، ترس، لە هیوا و فشارەکانی ژیان روودەدات. ناوی فیلمەکە ئاماژەیە بۆ ئەوەی مێشک و هزر وەک ئاوێنەیەک کار دەکات و هەموو ئەو شتانەی مرۆڤ پێی تێپەڕیوە یان هەستی پێدەکات، تێیدا رەنگ دەداتەوە."

ئەو دەرهێنەرە باس لە چیڕۆکی کورتەفیلمەکە دەکات و دەڵێت، "لە رووی چیرۆکییەوە، کارەکتەری فیلمەکە کەسێکە لەگەڵ ژیانێکی قورس و پڕ لە فشار و گرفتی کۆمەڵایەتی دەژیت. ئەو کارەکتەرە رۆژانە لەگەڵ یادەوەرییەکان و بارودۆخێک دەجەنگێت کە ئارامی لێ سەندووە. بە درێژایی رووداوەکان، بینەر دەبینێت چۆن مرۆڤێک لە دەرەوە ئارامە، بەڵام لە ناوەوە شەڕێکی گەورەی دەروونی هەیە."



ئاکار کەریم ئاماژەی بەوەش دا، "فێستیڤالی نێودەوڵەتی چوارچێوەی کراوەی گالاچی، یەکێکە لەو چالاکییە سینەماییانەی کە هەوڵ دەدات بوارێک بۆ فیلمسازانی سەربەخۆ و هونەرمەندانی نوێ بڕەخسێنێت، بەتایبەتی ئەوانەی کە بە دیدگا و زمانێکی جیاواز کار دەکەن. هەروەها ئەم فێستیڤاڵە گرنگییەکی تایبەتی بە کورتە فیلم، فیلمی تاقیکاری، دۆکیومێنتاری و پڕۆژە سینەمایییە سەربەخۆکان دەدات."

ئەو دەرهێنەرە باس لە لێژنەی دادوەرانی فێستیڤاڵەکە دەکات و دەڵێت، "لێژنەی فێستیڤاڵەکە زۆرجار گرنگی بەو فیلمانە دەدات کە خاوەنی زمانێکی تایبەت و بیرۆکەیەکی مرۆیی و قووڵن، بۆیە هەڵبژاردنی فیلمی "ئاوێنەی مێشک"، و گەیشتنی بۆ قۆناخی پێش کۆتایی، نیشانەی ئەوەیە کە فیلمەکە توانیویەتی لە رووی هونەری و ناوەڕۆکییەوە جێگەی سەرنجی لێژنەکە بێت."

کورتەفیلمی "ئاوێنەی مێشک"، لە دەرهێنانی ئاکار کەریمە و ژمارەیەک فێرخواز و دەرچووی زانکۆ، کە بە شێوەیەکی هاوبەش لە ئامادەکردن و بەرهەمهێنانی کارەکەدا بەشدار بوون. هەروەها کەمال عەلی رۆڵی سەرەکی تێدا دەگێڕێت.