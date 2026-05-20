فازڵ میرانی: بەرپرسیارەتی نەتەوەییمانە خاڵی لاواز نەدەینە ناحەزان

ئەمڕۆ چوارشەممە، 20ـی ئایاری 2026، شاندێکی کۆمەڵی دادگەریی کوردستان سەردانی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستانی کرد.

لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا دوای کۆبوونەوەی نێوان هەردوو لایەن، فازڵ میرانی، بەرپرسی دەستەی کارگێڕی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان و عەبدولستار مەجید، ئەندامی ئەنجوومەنی باڵای کۆمەڵی دادگەری کوردستان، ناوەڕۆکی گفتوگۆکانیان بۆ دەزگاکانی ڕاگەیاندن خستە ڕوو.

فازڵ میرانی ئاماژەی بەوە کرد کە بوونی جیاوازی لە نێوان لایەنە سیاسییەکاندا ئاساییە، بەڵام گرنگ ئەوەیە خاڵە هاوبەشەکان کۆیان بکاتەوە. رایگەیاند: "ئەمڕۆ بە راشکاوی قسەمان لەسەر ئەو کەمتەرخەمیانە کرد کە بەرامبەر یەکتر هەمانبووە و بڕیارماندا لاپەڕەیەکی نوێ هەڵبدەینەوە بۆ ئەوەی چی بۆ پاراستن و گەشەپێدانی هەرێمی کوردستان پێویستە، ئەوە بکەین."

جەختیشی کردەوە، نابێت لایەنەکان هێزی خۆیان لە لاوازی یەکتردا ببیننەوە، چونکە نەیارانی کورد سوود لەو پەرتەوازەییە وەردەگرن، گوتیشی: "بەرپرسیارێتی نەتەوەیی ئێمە ئەوەیە رێگە نەدەین خاڵە لاوازەکانمان بکەونە دەست ناحەزان."

لای خۆیەوە عەبدولستار مەجید ئاماژەی بەوەدا کە کۆمەڵی دادگەری دەیەوێت پەیوەندییەکانی لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان بەرەو ئاستێکی باشتر ببات، بەتایبەت کە ناوچەکە و عێراق بە بارودۆخێکی هەستیار و پڕ لە مەترسی شەڕدا تێدەپەڕن.

سەبارەت بە پرسی پەرلەمان، گوتی، "هەرچەندە ئێمە لە ئێستا لە ناو پەرلەمان نین، بەڵام پشتگیری لە ئەنجامدانی هەڵبژاردنێکی پاک و بێگەرد دەکەین. پێمان باشە لایەنەکان لەسەر یاسا و میکانیزمی هەڵبژاردن رێکبکەون بۆ ئەوەی پەرلەمانێکی کارامان هەبێت کە بتوانێت لێپرسینەوە لە حکوومەت بکات و یاسای بودجە پەسەند بکات."

ئەم کۆبوونەوەیەی نێوان پارتی و کۆمەڵ لە کاتێکدایە کە هەوڵەکان بۆ لێکگەیشتنی زیاتر لە نێوان لایەنە سیاسییەکانی هەرێمی کوردستان بەردەوامن بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئاڵنگارییەکانی قۆناخەکە.