بەهۆی بارانی بەخوڕ و لافاو 22 کەس لە چین گیانیان لەدەستدا

میدیاکانی چین بڵاویانکردەوە، ژمارەی قوربانیانی ئەو بارانە بەخوڕەی لە چەند رۆژی رابردوودا ناوەڕاست و باشووری وڵاتەکەی گرتووەتەوە، گەیشتە 22 کەس، هەروەها 20 کەسی دیکەش تا ئێستا بێسەروشوێنن.

چوارشەممە 20ـی ئایاری 2026، میدیاکانی چین بڵاویانکردەوە، ژمارەی ئەو کەسانەی بە هۆی بارانی بە خوڕەوە گیانیان لە دەستداوە گەیشتووەتە 22 کەس و 20 کەسی دیکەش بێسەروشوێنن، ئاماژەی بەوەشکراوە، چین لە وەرزی هاویندا رووبەڕووی دیاردەی کەشوهەوای توند دەبێتەوە، بەپێی کەناڵی "CGTN"ی فەرمی، چەندین ناوچە لە چین رێژەی پێوانەیی بارانبارینیان تۆمارکردووە، ئەمەش بووەتە هۆی داخستنی قوتابخانەکان و پەککەوتنی کار.

لە پارێزگای هونانی شاخاوی لە ناوەڕاستی چین، 5 کەس گیانیان لەدەستداوە و 11 کەسیش بێسەروشوێنن، ئاژانسی هەواڵی شینگوا رایگەیاندووە، تەنها لە یەک شارۆچکەی ئەو پارێزگایە زیاتر لە 61 هەزار کەس زیانیان بەرکەوتووە.

لە ناوچەی گوانگشی لە باشووری چین، 10 کەس گیانیان لەدەستدا دوای ئەوەی بارهەڵگرەکەیان لە ناو روبارێکی لافاواویدا نوقم بوو، هەروەها لە پارێزگای گویتشۆ 4 کوژراو و 5 بێسەروشوێن هەن، لە پارێزگای هوبەیش 3 کەس گیانیان لەدەستداوە و 4 کەسیش بێسەروشوێنن، لەو ناوچەیە لافاو بووەتە هۆی پچڕانی پەیوەندییەکان لەگەڵ چەندین گوند.

وەزارەتی دارایی و بەڕێوەبردنی باری لەناکاو رایانگەیاند، حکوومەت 120 ملیۆن یوان نزیکەی 17.6 ملیۆن دۆلاری بۆ پشتیوانی هەوڵەکانی فریاگوزاری لە پارێزگاکانی هوبەی، هونان، گویتشۆ و گوانگشی تەرخان کردووە.

لە بارەی ئەو رووداوەوە زانایان ئاماژە بەوە دەکەن، گۆڕانی کەشوهەوا کە بەهۆی چالاکییە مرۆییەکانەوە دروستبووە، ئەگەری روودانی ئەم جۆرە دیاردە سروشتییە توندانە زیاد دەکات و ماوەکەشیان درێژتر دەکاتەوە.