سیناریۆی پێشوەختە لەبارەی هەڵبژاردنی فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق ئاشكرا دەبێت

پلانی تاكتیكی لە هەڵبژاردنەكان دەستپێكرد

پێش 53 خولەک

ململانێیەكی توند پێش بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق دەستپێكرد، چەندان سیناریۆ و ئاماژە پێش هەڵبژاردنەكە هەست پێدەكرێت، كورد هەوڵی داوە دەنگەكانی پەرشوبڵاو نەبێت و دوو كاتژمێر پێش دەستپێكردنی هەڵبژاردنەكە، ئەحمەد قاسم كشانەوەی لە هەڵبژاردنەكە راگەیاند، ئەمەش وەكو پلانێكی تاكتیكی بۆ ئەوەی دەنگی كورد نەفەوتێت و دەنگەكە بۆ نوێنەرە كوردەكەی حكوومەتی هەرێمی كوردستان عەبدوڵڵا جەلال بچێت، چەندان بەربژێری دیكەش بۆ بەرژەوەندی كوتلەكەیان كشانەوەیان راگەیاند.

ئەمڕۆ شەممە، 23ـی ئایاری 2026، لە ژێر چاودێری فیفا و فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئاسیا لە هۆتێل رەشید لە بەغدا لە كاتژمێر 02:00ـی دوای نیوەڕۆ هەڵبژاردن بۆ فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق دەكرێت.

بەربژێران بۆ سەرۆكی فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق

1ـ عەدنان درجال، سەرۆكی ئێستای فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق.

2ـ یوونس مەحموود، جێگری یەكەمی سەرۆكی ئێستای فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق.

3ـ ئەیاد بنیان، راوێژكاری وەرزشی پێشووی سەرۆكوەزیران عێراق محەمەد شیاع سوودانی.

بەربژێران بۆ جێگری سەرۆك

ـ شەش كەس بۆ جێگری یەكەمی سەرۆكی فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق بەربژێرن كە پێكهاتوون لە (سەمەد عەبدولئیلا، گۆڤەند عەبدولخالق، عەلی جەبار عەبدولڕەزا، حەكیم شاكر، فارس عەبدوڵڵا، سەعد عەبدولحەمید و ویسام یووسف).

بەگوێرەی زانیارییەكانی كوردستان24 رەنگە لە دوایین ساتەكان حەكیم شاكر و گۆڤەند عەبدولخالق لە نێو هۆڵی هەڵبژاردنەكان كشانەوەی خۆیان وەكو پلانێكی تاكتیكی بۆ بەرژەوەندی كوتلەكانیان رابگەیەنن.

ـ بۆ بەدەستهێنانی پۆستی جێگری دووەمی فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق، 3 كەس ركابەری دەكەن كە پێكهاتوون لە عەبدوڵڵا جەلال سەرۆكی یانەی دهۆك، عەلی جەبار فازڵ و محەمەد ناسر).

ـ 27 كەس خۆیان بۆ بەدەستهێنانی 9 كورسی ئەندامێتی فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق هەڵبژاردووە.

كێن ئەوانەی مافی دەنگدانیان هەیە؟

كۆی ئەندامانی گشتی فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق كە مافی دەنگدانیان هەیە پێكهاتوون لە (61 كەس).

ـ 20 یانەكەی خولی ئەستێرەكانی عێراق دەنگ دەدەن.

ـ 20 یانەكەی خولی نایابی عێراق مافی دەنگداینان هەیە.

ـ لقی فیدراسیۆنی سەرجەم پارێزگایەكانی عێراق دەنگ دەدەن.

ـ نوێنەری لێژنەی ناوبژیوانان.

ـ نوێنەری لێژنەی راهێنەران.

ـ نوێنەری لێژنەی یاریزانان.



عەدنان درجال لە پۆستەكەی دەمێنێتەوە؟

عەدنان درجال، سەرۆكی ئێستای فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق لە دوایین لێدوانیدا رایگەیاند بە ئەگەرێكی زۆر لە هەڵبژاردنەكان سەركەوتن بەدەستدەهێنێت، دەشڵیت: وەكو سەرۆك لە یارییە دۆستانەكانی هەڵبژاردەی عێراق لە ئیسپانیا ئامادە دەبم.

بەگوێرەی ئەو زانیارییانەی دەست میدیایەكان كەوتوون، دۆخی عەدنان درجال لە هەڵبژاردنەكان باس نییە، بەڵام لە كۆی 20 دەنگی نێو شاری بەغدا 17 دەنگی مسۆگەر كردووە، ئەو دەنگانەش لە نوێنەری یانەكانی خولی ئەستێرەكانی عێراق و خولی نایابی عێراق پێك دێن كەو شوێنی جوگرافیان كەوتووەتە نێو بەغدا، بەڵام بەپێی ئەو زانیاری و هەڵسەنگاندنانەی پێشوەختە بۆ هەڵبژاردنەكە كراوە، عەدنان درجال بە تەواوەتی ترسی لێ نیشتووە كورسییەكەی لە بەرژەوەندی یوونس مەحموود لەدەست بدات.

لە لایەكی دیكەیشەوە عەدنان درجال لە لێدوانێكدا دڵتەنگی خۆی لە سڕكرانی سەفین یاسین سەرۆكی یانەی هەولێر راگەیاند كە ناتوانێت ئەمڕۆ لە هەڵبژاردنەكان دەنگ بدات.

ئەمڕۆ رۆژێكی یەكلاكەرەوە نابێت!!

بەگوێرەی ئەو پێشهاتانەی باس دەكرێت ئەگەر عەدنان درجال لە هەڵبژاردنەكان سەركەوتن بەدەستنەهێنێت راستەوخۆ لە فیفا سكاڵا تۆمار دەكات و بە تۆمەتی دەستێوەردان و كڕینەوەی دەنگەكان سكاڵا لەسەر ركابەرەكانی تۆمار دەكات، بەتایبەتی بەهۆی هەستكردن بە دەستێوەردانی هەندێك لە دەسەڵاتدارانی سیاسی عێراقی لە هەڵبژاردنەكان، ئەمەش بەپێی یاسای فیفا رێگەپێدراو نییە.

پلانی تاكتیكی كورد

لە نێو 27 بەربژێر كە خۆیان بۆ ئەندامی فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق بەربژێر كردووە، پێنج كورد دەبینرێن كە پێكهاتوون لە (مەحموود ئەحمەد، هونەر جەوهەر، سامان حەمەد، ئەحمەد قاسم و تەها زاخۆیی).

ـ دكتۆر ئەحمەد قاسم، سەرۆكی لقی دهۆكی فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق، تەها حەكیم نوێنەری یانەی زاخۆ لەگەڵ دكتۆر سامان حەمەد وەكو نوێنەری شاری هەولێر بە كوردستان24ـیان راگەیاند لەپێناو ئەوەی دەنگەكەیان بۆ عەبدوڵڵا جەلال بچێت لە هەڵبژاردنەكان دەكشێنەوە و راسپاردەی حكوومەتی هەرێمی كوردستان جێبەجێ دەكەن.

ـ لە لایەكی دیكەیشەوە، هونەر جەوهەر نوێنەری شاری كەركووك پێش دوو كاتژمێر لە دەستپێكردنی هەڵبژاردنەكان كشایەوە و بڕیاری داوە دەنگ بە مەحموود ئەحمەد نوێنەری یانەی پێشمەرگەی سلێمانی بدات بۆ ئەوەی ببێتە ئەندامی فیدراسیۆنی تۆپی پی پێی عێراق.

كشانەوە و پلان تەكتیتیكییەكان بەردەوامن

ـ كامل زەیر سەرۆكی لقی دیوانیەی فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق كشانەوەی لە بەربژێركرانی بۆ ئەندامی فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق راگەیاند بۆ ئەوەی دەنگی لە بەرژەوەندی بەربژێرەكانی كوتلەی عەدنان درجال یەكلایی بێتەوە.

ـ فیراس سەعدی، نوێنەری یانەی تەڵەبە كشانەوەی خۆی لە بەربژێكرانی بۆ پۆستی جێگری یەكەم راگەیاند، ئەمەش وەكو پلانێكی تاكتیكیی بۆ رێگەخۆشكردن بۆ سەرمەد عەبدولئیلا بۆ ئەوەی پۆستی جێگری یەكەمی فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق بباتەوە.