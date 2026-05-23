حەلبووسی: سەردانەکەی مەسرور بارزانی بۆ بەغدا گرنگە

دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ مەسرور بارزانی، سەرۆکی حزبی تەقەدووم جەختی لەسەر پێویستیی خێرا تەواوکردنی کابینەی نوێی حکوومەتی فیدراڵ کردەوە و رایگەیاند کە پێویستە لایەنە عێراقییەکان یەکدەنگ بن و رێگە بە هیچ دەستێوەردانێکی دەرەکی نەدەن.

رۆژی شەممە، 23ـی ئایاری 2026، محەممەد حەلبووسی، سەرۆکی حزبی تەقەدووم، لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، رایگەیاند، سەردانەکەی مەسرور بارزانی بۆ بەغدا لە کاتێکی هەستیار و گرنگدایە، جەختیشی لەسەر پێویستیی خێرا تەواوکردنی کابینەی نوێی حکوومەتی فیدراڵ کردەوە.

سەرۆکی حزبی تەقەدووم لەبارەی نێوەڕۆکی کۆبوونەوەکەی لەگەڵ مەسرور بارزانی ئاماژەی بەوە کرد، کە باسیان لە پاراستنی مافی تەواوی پێکهاتەکان و بەشداریی کارای ئەوان کردووە بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئەو ئاڵنگارییە گەورانەی کە رووبەڕووی ناوچەکە بوونەتەوە. حەلبووسی گوتیشی: "پێویستە لایەنەکان یەکدەنگ بن و نابێت هیچ لایەنێکی دەرەکی دەستێوەردان لە کاروباری ناوخۆی عێراقدا بکات."

لە بەشێکی دیکەی لێدوانەکانیدا، حەلبووسی سەرنجی خستە سەر پەیوەندییە سیاسییەکان و رایگەیاند: "لە سیاسەتدا جیاوازیی دیدگا کارێکی ئاساییە، بەڵام گەڕانەوە بۆ هەماهەنگی و کاری پێکەوەیی هەنگاوێکی دروستە."

سەبارەت بە شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان، محەممەد حەلبووسی هەڵوێستی حزبی تەقەدوومی راگەیاند و گوتی: "ئێمە پشتیوانی لە شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان دەکەین و پێمان وایە دەبێت وەک تەواوی هاووڵاتییانی دیکەی عێراق مافەکانیان پارێزراو بێت."

لە کۆتایی کۆنگرە رۆژنامەوانییەکەدا، سەرۆکی حزبی تەقەدووم ئاشکرای کرد کە بۆ بەردەوامبوونی ئەم هەماهەنگییانە، لە ماوەیەکی نزیکدا سەردانی هەرێمی کوردستان دەکات.