پەیامنێری کوردستان24: مووچەخۆرانی عێراق و هەرێمی کوردستان لە یەک کاتدا مووچە وەردەگرن

مەسرور بارزانی لە بەغدا؛ پرسی نەوت، مووچە و کارەبا تەوەرەی سەرەکیی کۆبوونەوەکانی بوون

پێش 33 خولەک

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، مەسرور بارزانی، بە سەردانێکی فەرمی گەیشتە بەغدا و زنجیرەیەک کۆبوونەوەی گرنگی لەگەڵ بەرپرسانی باڵای حکوومەتی فیدراڵ دەست پێکرد. لە یەکەم وێستگەیدا، مەسرور بارزانی لەگەڵ عەلی زەیدی، سەرۆک وەزیرانی عێراق کۆبووەوە و چەندین پرسی ستراتیژی و نیشتمانییان تاوتوێ کرد.

شەممە 23ـی ئایاری 2026، بە گوێرەی زانیارییەکانی پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا، پرسی دۆسیەی نەوت یەکێک بووە لە تەوەرە هەرە گرنگەکان، کە تێیدا جەخت لەسەر رێکارەکانی دەستپێکردنەوەی هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان لە رێگەی کۆمپانیای "سۆمۆ" کراوەتەوە، هەروەها هەرێمی کوردستان ئامادەیی خۆی نیشان داوە بۆ بەرهەمهێنانی بڕی 300 بۆ 500 هەزار بەرمیل نەوت، بەو مەرجەی حکوومەتی فیدراڵ گەرەنتی پاراستنی کێڵگە نەوتییەکان بکات و رێگری بکات لە هەر هێرشێکی درۆنی کە ئاسایشی وزە تێک بدات.

لە لایەکی دیکەوە، پرسی دابینکردنی کارەبا و گاز یەکێکی تر بوو لە تەوەرەکان، حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئامادەیی نیشان داوە کە لەرێگەی وێستگەکانی و گازەکەیەوە، یارمەتی بەغدا بدات بۆ باشترکردنی دۆخی کارەبا و گەیشتن بە کارەبای 24 کاتژمێری لە سەرتاسەری عێراقدا، بەو پێیەی ئێستا عێراق لە دۆخێکی خراپی دابینکردنی کارەبادایە.

سەبارەت بە شایستە داراییەکان و مووچەی فەرمانبەرانی هەرێم، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، داوای کردووە کە پرسی مووچە تێکەڵی ململانێ سیاسییەکان نەکرێت و گەرەنتی بکرێت کە هیچ مووچەخۆرێکی هەرێم مافی نەفەوتێت، هەروەها باس لە جێگیرکردنی شایستە داراییەکانی هەرێم لە ناو بودجەی ساڵی 2026 کراوە بۆ ئەوەی لەرێگەی یاساوە رێگری لە پەککەوتنی بودجەی هەرێم بگیریێت.