سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و سەرۆکی هاوپەیمانیی عەزم، بە گرنگییەوە جەختیان لە بەردەوامیی دیالۆگی نێوان هەولێر و بەغدا، پاراستنی سەقامگیریی سیاسی و پێویستی تەواوکردنی کابینەی حکوومەت کردەوە.

شەممە، 23ـی ئایاری 2026، موسەننا سامەڕایی، سەرۆکی هاوپەیمانیی عەزم، لە بەغدا پێشوازیی لە مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و شاندی یاوەری کرد.

بە پێی راگەیەنراوی هاوپەیمانیی عەزم، لە کۆبوونەوەکەدا دوایین پێشهاتەکانی گۆڕەپانی سیاسیی عێراق و کۆمەڵێک دۆسیەی جێی بایەخی هاوبەشی نێوان بەغدا و هەولێر خرانە روو و تاوتوێ کران.

هەر لە کۆبوونەوەکەدا، سەرۆکی هاوپەیمانیی عەزم جەختی لەسەر پێویستیی تەواوکردنی کابینەی حکوومەت لەسەر بنەمای شایستە هەڵبژاردنەکان و شایستە سیاسی و نیشتمانییەکان کردەوە.

هاوکات، پێداگریی لەسەر گرنگی پتەوکردنی هەماهەنگی و لێکتێگەیشتنی نێوان هێزە سیاسییەکان لە قۆناغی هەستیاری ئێستا کرد، بە جۆرێک کە پاڵپشت بێت بۆ سەقامگیریی گشتیی وڵات و رێکخستنی کاری دامەزراوەکانی دەوڵەت.

سەبارەت بە پەیوەندییەکانی هەرێم و حکوومەتی فیدراڵیش، هەردوو لا هاوڕابوون لەسەر گرنگیی بەردەوامبوونی دیالۆگی نێوان هەردوو لا، بە مەبەستی دۆزینەوەی چارەی ریشەیی بۆ پرسە هاوبەشەکان لە چوارچێوەی بنەما و رێکارە دەستوورییەکاندا.

لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا، وەک ئەوەی لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە، تیشک خرایە سەر گرنگیی پشتیوانیکردنی حکوومەتی نوێ و ئامادەکارییەکان بۆ جێبەجێکردنی پێداویستییەکانی قۆناغی داهاتوو. هەروەها، بە گرنگییەوە باس لە بەشداریی کارای سەرجەم هێزە نیشتمانییەکان کرا لە پێناو پاڵپشتیکردنی سەقامگیریی سیاسی و پاراستنی هاوسەنگییە نیشتمانییەکان، بەو ئاراستەیەی کە خزمەت بە بەرژەوەندیی باڵای عێراق و تەواوی پێکهاتەکانی بکات.