سەرۆک هۆزێکی عەرەب: مەسرور بارزانی لێرە میوان نییە و خاوەن ماڵە

لە چوارچێوەی سەردانەکەیدا بۆ بەغدا، مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان پێشوازی لە ژمارەیەک لە سەرۆک هۆز و تیرەکانی پارێزگاکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق کرد و یەکێک لە سەرۆک هۆزەکان وەک دەربڕینی رێز و وەفا، چەکێکی "بڕنۆ"ی پێشکەش بە مەسرور بارزانی کرد و جەختی کردەوە کە سەرۆکوەزیران لە ناوچەکانی ئەوان وەک "خاوەن ماڵ" تەماشا دەکرێت و هەوڵەکانی بۆ نزیکبوونەوەی پێکهاتەکان جێگەی بایەخن.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 24ـی ئایاری 2026، ئەو سەرۆک هۆزەی چەکی بڕنۆی بە دیاری بە مەسرور بارزانی بەخشی بە کوردستان24ـی راگەیاند" هیچ کاتێک مەسرور بارزانی میوان نییە لێرە بەڵکو خۆی خاوەن ماڵە، ئێمە برایانی کورد یەکین و جیاوازیمان نییە، پێویستە لە تایفەگەری دووربکەوینەوە و هەوڵی نزیکبوونەوە بدەین، سەردانەکەی بۆ بەغدا زۆر گرنگە، هەروەها یەکەم سەرۆکوەزیران و کەسایەتییە لە کورد و عەرەب بەمشێوەیە پێشوازی لە سەرۆک هۆز و تیرەکانی پارێزگاکانی باشوور و ناوەڕاستی عێراق دەکات و گوێ لە داواکاری و گرفتەکانیان بگرێت".

گوتیشی" هەوڵەکانی جێگەی رێزن، هەروەها نابێت مافی خەڵکی کوردستان پێشێل بکرێت، بەخشینی ئەم چەکە نەریتێکی عەشایرەییە، ئەگەر شتێکی زۆر کەمە کە بۆ سەرۆکوەزیران بکرێتە دیاری.

هەروەها ئاماژەی بەوەدا،چەکی بڕنۆ بۆ ئێمە هێمایە و رەگوریشە کۆن و مێژوویی هەیە.

