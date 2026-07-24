ئەمریکا هۆشداریی بە پەلە ئاراستەی هاووڵاتییانی لە عێراق دەکات

پێش کاتژمێرێک

باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا، هۆشدارییەکی ئەمنیی کتوپڕی بۆ هاووڵاتییانی بڵاوکردەوە و تێیدا ئاگاداری کردنەوە لە ئەگەری پەرەسەندنی چاوەڕواننەکراوی دۆخەکە و کێشەی هاتوچۆی ئاسمانی لە ناوچەکەدا.

هەینی، 24ـی تەممووزی 2026، باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا، راگەیەنراوێکی بڵاو کردەوە تێیدا هاتووە، بەهۆی هەڵکشانی گرژییەکان لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست، دۆخی ئەمنی بە ئاڵۆزی ماوەتەوە و ئەگەری پەرەسەندنی کتوپڕ و چاوەڕواننەکراو لە ئارادایە.

بە پێی راگەیەنراوەکە، پێویستە لەسەر ئەو هاووڵاتییە ئەمریکییانەی ئێستا لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاستن، وریا و چاوکراوە بن، هەروەها خۆیان ئامادە بکەن بۆ ئەگەری هەڵوەشاندنەوەی گەشتە ئاسمانییەکان، داخستنی بەردەوامی کایەی ئاسمانی و، دروستبوونی ئاستەنگ لە گەشتکردندا. هەندێک لە کۆمپانیاکانی فڕۆکەوانی لە ناوچەکەدا دەستپێکردنەوەی خشتەی گەشتەکانی پێشوویان دواخستووە.

باڵیۆزخانەکە ئاماژەی بەوە کردووە، پێشتر دامەزراوە دیپلۆماسییەکانی ئەمریکا، لەوانەش ئەوانەی لە دەرەوەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاستن، رووبەڕووی بەئامانجگرتن بوونەتەوە؛ رەنگە ئێران و گرووپە پاڵپشتیکراوەکانی، بەرژەوەندییەکانی دیکەی ئەمریکا لە دەرەوە، یان ئەو شوێنانەی کە پەیوەندییان بە واشنتن و هاووڵاتییانی ئەمریکییەوە هەیە لە سەرانسەری جیهاندا بکەنە ئامانج، لەوانەش کۆمپانیا ئەمریکییەکان و دامەزراوەکانی دیکە.

باڵیۆزخانەی ئەمریکا، لە راگەیەنراوەکەدا، رێنمایی دەداتە هاووڵاتییانی وڵاتەکەی لە عێراق و دەڵێت: لە ئامادەباشی دابن و چاودێریی میدیا ناوخۆیەکان بکەن، پابەندی رێنماییەکانی دەسەڵاتە ناوخۆییەکان بن، رەنگە بەبێ ئاگادارکردنەوەی پێشوەختە، ئاستەنگ لە گەشتکردن یان داخستنی کایەی ئاسمانی رووبدات، لە کاتی روودانی هێرشدا، بە دوای پەناگەیەکدا بگەڕێن و خۆتان لە پاشماوەی کەوتووی مووشەک و تەقەمەنییەکان بە دوور بگرن.