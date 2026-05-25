داهاتی نانەوتی خرایە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی عێراق

داهاتی نانەوتیی هەرێمی کوردستان بۆ مانگی ئایار (5) خرایە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی عێراق.

وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، ئەمڕۆ دووشەممە، 25ـی ئایاری 2026، بڕی 50 ملیار دینار وەک داهاتی نانەوتیی هەرێم بۆ مانگی ئایار (5) بە شێوەی کاش خرایە سەر هەژماری بانکیی وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق.

چاوەڕێش دەکرێت، هەر ئەمڕۆ وەزارەتی دارایی عێراق مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بۆ مانگی ئایار بخاتە سەر هەژماری وەزارەتی دارایی و ئابووری لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق.

دوێنێ یەکشەممە، 24ـی ئایاری 2026، فالح ساری، وەزیری دارایی عێراق، واژووی لەسەر خەرجکردنی مووچەی مانگی ئایار (5)ـی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان کرد.

رۆژی شەممە، 23ـی ئایاری 2026، فالح ساری، وەزیری دارایی عێراق، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24، رایگەیاند، بەر لە هاتنی جەژنی قوربان، مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان هاوشێوەی مووچەخۆرانی عێراق خەرج دەکەن.

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا لە بەغدا رایگەیاندبوو، "لە کۆبوونەوەکانماندا لەگەڵ بەرپرسانی باڵای عێراق، داوامان کردووە پرسی مووچە جیا بکرێتەوە لە هەموو کێشەکانی دیکە، هەروەها مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان وەک مووچەی هەموو فەرمانبەرێکی دیکەی عێراقی مامەڵەی لەگەڵدا بکرێت".