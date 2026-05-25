پارێزگای دهۆک ئامادەکارییەکانی بۆ پێشوازیکردن لە شەپۆلێکی گەورەی گەشتیاران لە جەژنی قورباندا تەواو کردووە و پێشبینی دەکرێت بە هەزاران گەشتیار لە ناوەڕاست و باشووری عێراقەوە روو لە ناوچەکە بکەن.

لەگەڵ نزیکبوونەوەی جەژنی قوربان، کەرتی گەشتیاری لە پارێزگای دهۆک کەوتووەتە حاڵەتی ئامادەباشییەوە. سەدان بنکەی گەشتیاری و هۆتێل دەرگاکانیان بۆ پێشوازیکردن لە مێوانانی جەژن کردووەتەوە. وتەبێژی گەشتوگوزاری دهۆک رایدەگەیەنێت، سنوورەکان کراوەن و هیچ ئاستەنگێک لەبەردەم هاتنی گەشتیاراندا نییە.

ئامادەکارییەکانی دهۆک تەنیا دامودەزگا حکوومییەکان ناگرێتەوە، بەڵکو کەرتی تایبەت و هۆتێلەکانیش خۆیان بۆ جەژنێکی قەرەباڵغ ساز داوە. خاوەن هۆتێلەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە زۆربەی ژوورەکانیان لەلایەن گرووپە گەشتیارییەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراقەوە پێشوەختە حیجز کراون، ئەمەش دەبێتە هۆی بوژانەوەی بازاڕ و رەخساندنی هەلی کار بۆ گەنجان.

شێروان هاشم، خاوەن هۆتێل دەڵێت: "هەموو ئامادەکارییەکمان کردووە بۆ پێشوازیکردن لە گەشتیاران، چونکە ئاماژەکان بۆ ئەوەن هاتنی گەشتیاران لە جەژنی رابردوو زیاتر دەبێت، کە ئەو کات شەڕ لە ناوچەکە هەبوو. گەشتیاران لە رێگەی گرووپ یان بە ئۆتۆمبێلی تایبەتی خۆیان دێن و پێشوەختە لای ئێمە شوێنیان جێگیر کردووە."

لە لایەکی دیکەوە، بەڕێوەبەرایەتی گەشتوگوزاری دهۆک پلانێکی تۆکمەی بۆ رۆژانی جەژن دارشتووە. لیژنەکانی چاودێری بەردەوام لە کاردا دەبن بۆ پاراستنی کوالێتی و کۆنترۆڵکردنی نرخەکان، تاوەکو هیچ گرفتێک بۆ گەشتیاران دروست نەبێت.

شەمال جەعفەر، گوتەبێژی گەشتوگوزاری دهۆک رایگەیاند: "بە سەرپەرشتی بەڕێوەبەری گشتی گەشتوگوزار پلانێکی رێکخراو بۆ خزمەتکردنی گەشتیاران دانراوە، لەوانە دابەشکردنی رێبەری گەشتیاری و سازکردنی ئاهەنگ و هەماهەنگی لەگەڵ دەزگا ئەمنییەکان و کۆمەڵەی هۆتێل و رێستۆرانتەکان بۆ پێشخستنی خزمەتگوزارییەکانیان."

لە پارێزگای دهۆک 750 بنکەی گەشتیاری جیاواز هەن، کە توانای حەواندنەوەی شەوانەی زیاتر لە 17000 گەشتیاریان هەیە. ئەم کەرتە وەک یەکێک لە کۆڵەکە گرنگەکانی ئابووری ناوچەکە هەژمار دەکرێت و هەلی کاری بۆ زیاتر لە 13000 کەس رەخساندووە.

هەموو ئاماژەکان بۆ ئەوەن کە دهۆک جەژنێکی قەرەباڵخ بەڕێدەکات، ئەمەش نەک هەر دەبێتە هۆی بووژانەوەی کەرتی تایبەت، بەڵکو کاریگەرییەکی ئەرێنیشی لەسەر باری دارایی و بژێوی خاوەنکاران و هاووڵاتییانی پارێزگاکە دەبێت.