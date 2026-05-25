لە تەقینەوەیەکدا ئەندامێکی حەشدی شەعبی کوژرا و سێی دیکەش بریندار بوون

پێش کاتژمێرێک

دەستەی حەشی شەعبی رایگەیاند، یەکێک لە ئەندامەکانیان بەهۆی تەقینەوەی گولـلـە هاوەنێکەوە لە کەرتی ئۆپەراسیۆنەکانی سەلاحەدین کوژرا.

ئەمڕۆ دووشەممە، 25ـی ئایاری 2026، دەستەی حەشدی شەعبی لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، "یەکێک لە چەکدارەکانیان بەناوی ستار جەبار عەبادی لە ئەنجامی تەقینەوەی گولـلـە هاوەنێک لە کەرتی ئۆپەراسیۆنەکانی سەلاحەدین کوژرا".

سەرچاوەیەکی ئاگادار لە رووداوەکە بە میدیای ناوخۆی گوتووە، رووداوەکە لەکاتێکدا روویداوە کە چەکدارەکان خەریکی پاککردنەوەی زەوی یەکێک لە تاوەرەکانی پاسەوانی و سووتاندنی چیمەنی بنکەکە بوون، کە هێزەکانی سوپای عێراق و حەشدی شەعبی تێدایە، ئاماژەی بەوەشکرد، تەقینەوەکە بووەتە هۆی برینداربوونی سێ چەکداری دیکە، کە یەکێکیان بەهۆی برینداربوونی سەریەوە باری تەندروستی ناجێگیرە.