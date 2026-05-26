سعوودیە: ژمارەی حاجییانی ئەمساڵ گەیشتە زیاتر لە 1.7 ملیۆن کەس
سعوودیە سەرکەوتنی پرۆسەی پێشوازیکردنی لە زیاتر لە ملیۆنێک و 700 هەزار حاجی راگەیاند، کە نزیکەی ملیۆنێک و نیویان لە وڵاتە جیاوازەکانەوە هاتوون.
سێشەممە، 26ـی ئایاری 2026، دەستەی گشتیی ئاماری سعوودیە لە راگەیەنراوێکدا ئاشکرای کرد، کۆی گشتیی ژمارەی حاجییان بۆ ئەمساڵ گەیشتووەتە ملیۆنێک و 707 هەزار و 301 کەس، لەو ژمارەیەش ملیۆنێک و 546 هەزار و 655ـیان لە رێگەی دەروازە جیاوازەکانەوە هاتوونەتە وڵاتەکە، لە کاتێکدا ژمارەی حاجییانی ناوخۆ 160 هەزار و 646 کەس بووە.
دەستەکە ئاماژەی بەوە کردووە، کە "کۆی گشتیی ژمارەی حاجییانی نێر گەیشتووەتە 893 هەزار و 396 کەس، لە بەرامبەریشدا ژمارەی حاجییانی مێ گەیشتووەتە 813 هەزار و 905 کەس."
دەستەی گشتیی ئاماری سعوودیە روونی کردەوە، کە "ژمارەی ئەو حاجییانەی لە رێگەی فڕۆکەوە هاتوون گەیشتووەتە ملیۆنێک و 485 هەزار و 729 کەس، لە کاتێکدا 54 هەزار و 429ـشیان لە رێگەی دەروازە وشکانییەکانەوە هاتوون، هەروەها ئەوانەی لە رێگەی کەشتییەوە گەیشتوون ژمارەیان شەش هەزار و 497 کەسە.