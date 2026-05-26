پاکستان هەوڵەکانی بۆ رێگریکردن لە جەنگ و پاراستنی سەرچاوەکانی وزە چڕ دەکاتەوە

پێش دوو کاتژمێر

وەزیری دەرەوەی پاکستان، جەختی لەوە کردەوە، کە وڵاتەکەی کار دەکات بۆ هێشتنەوەی رێڕەوەکانی هاتوچۆی دەریایی بە کراوەیی بە رووی هەموواندا و لەسەر ئەو هەوڵانەشیان بەردەوام دەبن.

سێشەممە، 26ـی ئایاری 2026، ئیسحاق دار، لە میانەی پێشکەشکردنی گوتارێک لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی ئاسایشی نیودەودەوڵەتی، ئاماژەی بەوە کرد، ئیسلام ئاباد لە رێگەی دیپلۆماسییەوە کاری کردووە بۆ رێگریکردن لە سەرهەڵدانەوەی جەنگ لە ناوچەکە و دەستپێکردنەوەی هەناردەی وزە".

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، کە "هەر ململانێیەکی درێژخایەن لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست خزمەت بە هیچ لایەنێک ناکات و هەڕەشەیە بۆ سەر ئاشتیی هەرێمی".

وەزیری دەرەوەی پاکستان دووپاتیشی کردەوە، کە "بەردەوامیی ململانێکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، ئاستەنگ لەبەردەم گواستەوەی وزە لە جیهاندا دروست دەکات و نەهامەتییە مرۆییەکان قووڵتر دەکاتەوە".

هاوکات روونی کردەوە، "پاکستان کار دەکات بۆ ئەوەی رێڕەوەکانی هاتوچۆی دەریایی بە رووی هەموواندا کراوە بن و لەم کارەشمان بەردەوام دەبین"،

ئیسحاق دار گوتیشی: "ناکرێت ئاشتییەکی هەمیشەیی لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە دی بێت لە سایەی بەردەوامیی داگیرکاری، سزای بە کۆمەڵ و ئاوارەکردنی زۆرەملێ".