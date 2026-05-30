رووسیا: هەڕەشەی سەربازیی لە نەرویج دەکات

باڵیۆزخانەی رووسیا لە ئۆسلۆ رایگەیاند؛ مۆسکۆ بە شێوەیەکی سەربازی و تەکنیکی گونجاو وەڵامی ئەو جووڵە و پلانانەی نەرویج دەداتەوە کە هەڕەشەیان دروستکردووە بۆ سەر ئاسایشی نەتەوەیی رووسیا.

ئەم هەڵوێستەی باڵیۆزخانەی رووسیا وەک کۆمێنتێک بوو لەسەر ئەو راپۆرتانەی باس لە هاوکاریی نێوان نەرویج و فەرەنسا دەکەن لە بواری "بەرپەرچدانەوەی ئەتۆمی و ئاڵوگۆڕی زانیاریی هەواڵگری، جگە لە پلانی ئۆسلۆ بۆ جێگیرکردنی چەکی هێرشبەر لە باکووری وڵاتەکەی."

نوێنەرایەتییە دیپلۆماسییەکەی رووسیا بە ئاژانسی "نۆڤۆستی" راگەیاندووە: "ئەم جووڵە و پلانانەی لایەنی نەرویجی، هەڕەشەی راستەوخۆن بۆ سەر ئاسایشی نەتەوەییمان و بێ وەڵامی سەربازی و تەکنیکی تێپەڕ نابن." هەروەها ئاماژەی بەوەش کردووە، وردەکاریی ئەو وەڵامدانەوەیە لە دەسەڵاتی وەزارەتی بەرگریی رووسیادایە.

ڕووسیا چەندین جار ئاماژەی بە زیادبوونی چالاکییەکانی هاوپەیمانی ناتۆ کردووە لە نزیک سنوورەکانی و نیگەرانی خۆی لە کۆکردنەوەی هێزەکانی ئەو هاوپەیمانییە لە ئەوروپا دەربڕیوە. کرێملین جەخت دەکاتەوە، رووسیا هەڕەشە بۆ سەر هیچ لایەک دروست ناکات، بەڵام چاوپۆشی لەو جووڵانە ناکات کە مەترسی بۆ سەر بەرژەوەندییەکانی دروست دەکەن.