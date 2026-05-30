وەزیری گواستنەوەی ئیتاڵیا: ئینزۆ فێراری ئۆتۆمبێلە کارەباییەکەی فێراری ببینێت لە گۆڕەکەی رادەچڵەکێت

پێش کاتژمێرێک

بەرهەمهێنانی یەکەم ئۆتۆمبێلی کارەبایی کۆمپانیای فێراری بە ناوی "لوچێ"، شەپۆلێکی توندی رەخنە و نیگەرانی لە ئیتاڵیا دروست کردووە و بووەتە هۆی سەرهەڵدانەوەی مشتومڕ لەسەر شێوازی بەڕێوەبردنی ئەو ئیمپراتۆریەتە لەلایەن جۆن ئێلکان، نەوەی بنەماڵەی ئانێلی.

رۆژنامەی فایناشاڵ تایمز رایگەیاند، ئۆتۆمبێلە نوێیەکەی فێراری بە ناوی "لوچێ" (Luce)، کە بە تەواوی بە کارەبا کاردەکات، بەهۆی دیزاینە جیاوازەکەی و دوورکەوتنەوە لە مێژووی بزوێنەری کلاسیکی، تووڕەیی هەواداران، بەڕێوەبەرانی پێشوو و سیاسییەکانی ئیتاڵیای لێکەوتووەتەوە.

ماتیۆ سالڤینی، وەزیری گواستنەوەی ئیتاڵیا لە رەخنەیەکدا رایگەیاند، ئینزۆ فێراری (دامەزرێنەری کۆمپانیاکە) بە بینینی ئەم ئۆتۆمبێلە "لە ناو گۆڕەکەیدا رادەچڵەکێت". ئەم رەخنانە لە کاتێکدان کە گومان لەسەر شێوازی سەرپەرشتیکردنی سەرمایە نیشتمانییەکانی ئیتاڵیا لەلایەن جۆن ئێلکان، سەرۆکی جێبەجێکاری فێراری دروست بووە.

ئۆتۆمبێلی "لوچێ" کە نرخەکەی 550,000 یۆرۆیە، بە هاوکاری جۆنی ئایڤ، بەڕێوەبەری پێشووی دیزاین لە کۆمپانیای ئەپڵ و مارک نیوسن دیزاین کراوە. ئێلکان لە کاتی ناساندنی ئۆتۆمبێلەکەدا گوتی: "ئێمە بڕیارێکی بوێرانەمان داوە بۆ ئەوەی ببینە پێشەنگی ئەو گۆڕانکارییانەی لە داهاتوودا دێن."

بنەماڵەی ئانێلی بۆ چەندین دەیەیە لە رێگەی کۆمپانیای "ئێکسۆر" (Exor) کۆنترۆڵی گرنگترین سێکتەرە پیشەسازییەکانی ئیتاڵیا دەکەن، بەڵام ئێلکان لە ماوەی 20 ساڵی رابردوودا بەشێکی زۆری ئەو کۆمپانیایانەی فرۆشتووە یان لەگەڵ کۆمپانیا بیانییەکاندا تێکەڵی کردوون، کە ئەمەش وەک "دابڕانی ئیمپراتۆریەتەکە لە نیشتمانەکەی" دەبینرێت.

کارلۆ کالێندا، وەزیری پێشووی پیشەسازی ئیتاڵیا، ئۆتۆمبێلە کارەباییە نوێیەکەی فێراری بە "سوکایەتییەکی جوانکاری و تەکنەلۆژی" ناو برد و ئێلکانی تۆمەتبار کرد بەوەی دەیەوێت کارگەکانی ئیتاڵیا و براندە نیشتمانییەکان لەناو ببات.

لە بەرانبەردا، لایەنگرانی ئەم هەنگاوە دەڵێن فێراری گرەوێکی مەترسیداری کردووە، بەڵام دەیەوێت لە چارەنووسی کۆمپانیاکانی وەک نۆکیا و کۆداک رزگاری بێت کە نەیانتوانی خۆیان لەگەڵ تەکنەلۆژیا بگونجێنن. پسپۆڕێکی براندەکان دەڵێت: "کڕیارانی داهاتووی فێراری تەمەنیان 14 ساڵە و لەگەڵ تێسلا گەورە بوون، رەنگە گوێ بە دەنگی بزوێنەر نەدەن."

کۆمپانیای لامبۆرگینی، کە رکابەری سەرسەختی فێرارییە، بەبێ ئەوەی ناوی فێراری بهێنێت، وێنەیەکی ئۆتۆمبێلە نوێیەکەی بڵاوکردەوە و نووسیویەتی: "شانازی دەکەین کە بەردەوامین لەوەی واتان لێ بکەین خەون ببینن"، ئەمەش وەک ئاماژەیەک بۆ پاراستنی بزوێنەرە کلاسیکییەکان لێکدرایەوە.

سەرەڕای ناڕەزایەتییەکان، بەڕێوەبەرانی فێراری لەسەر هەڵوێستی خۆیان سوورن. بێنێدێیتۆ ڤینیا، سەرۆکی جێبەجێکاری فێراری رایگەیاند، داواکارییەکی زۆر بۆ کڕینی ئۆتۆمبێلەکە هەیە و گوتی: "سەیری ئەو کەسانە بکەن کە داواکارییان پێشکەش کردووە، هەندێکیان کڕیاری کۆنی خۆمانن و هەندێکیشیان کڕیاری نوێن."

هەروەها پیرۆ فێراری، کوڕی دامەزرێنەری کۆمپانیاکە کە خاوەنی 10%ـی پشکەکانە، پشتگیری خۆی بۆ پڕۆژەکە دەربڕی و بە رەخنەگرانی گوت: "تاقی بکەنەوە و لێی بخوڕن، ئەو کات رەنگە رای خۆتان بگۆڕن."

مێژووی فێراری دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 1939 کاتێک لەلایەن ئینزۆ فێرارییەوە وەک تیمێکی پێشبڕکێ دامەزرا و دواتر لە ساڵی 1947 یەکەم ئۆتۆمبێلی فەرمی خۆی بە ناوی 125 S بەرهەمهێنا. لۆگۆی "ئەسپە بەرزبووەکە" بووەتە هێمایەکی جیهانی بۆ لوکس و ئەندازیاریی ئیتاڵی، لە کاتێکدا کۆمپانیاکە وەک سەرکەوتووترین تیمی مێژووی فۆرمولا 1 خاوەنی زۆرترین نازناوە. ئێستا فێراری تەنیا براندێکی بازرگانی نییە، بەڵکو هێمای رەسەنایەتی و هێزە لە پیشەسازیی ئۆتۆمبێلە وەرزشییە گرانبەهاکانی جیهاندا.