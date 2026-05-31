سوپای ئیسرائیل ئۆپراسیۆنێکی بەرفراوانی لە باشووری لوبنان دەستپێکرد

پێش دوو کاتژمێر

سوپای ئیسرائیل دەستپێکردنی ئۆپراسیۆنێکی سەربازیی بەرفراوانی لە بەرزاییەکانی "شەقیف و ناوچەی وادی سلوقی" لە باشووری لوبنان راگەیاند.

ئەفیخای ئەدرەعی، گوتەبێژی سوپای ئیسرائیل، ئەمڕۆ یەکشەممە، 31ـی ئایاری 2026، رایگەیاند؛ فەرماندەیی باکوور دەستی بەم ئۆپراسیۆنە کردووە بە ئامانجی تێکدانی ژێرخانی سەربازیی حزبوڵڵا، بەهێزکردنی کۆنترۆڵی ئۆپراسیۆنی لە باشوور، و لادانی هەڕەشەی راستەوخۆ لەسەر ناوچەی "هێڵی سنووری رۆژهەڵاتی فەڵەستین و شارۆچکەی متەڵە".

ئەدرەعی ئاماژەی بەوە کرد، ئۆپراسیۆنەکە چەند دەستیپێکردووە و هێزە وشکانییەکان، لەوانە (لیوای گۆلانی، لیوای 7، لیوای جەفعاتی، لیوای ئاگر و یەکەی فرەڕەهەند) لەژێر فەرماندەیی فیرقەی 36 و بە رێنمایی هەواڵگری سەربازی، خەریکی ئەنجامدانی هێرشبەرین بۆ فراوانکردنی هێڵی بەرگریی پێشەوە.

هەروەها روونیکردەوە ئیال زامیر سوپاسالاری ئیسرائیل، رەزامەندی لەسەر ئۆپراسیۆنەکە داوە و ئامادەکارییە شەڕکەرەکان بە شێوەیەکی رێکخراو ئەنجامدراون. ئۆپراسیۆنەکە تیشک دەخاتە سەر سەپاندنی کۆنترۆڵ بەسەر بەرزاییەکانی شەقیف و وادی سلوقی و وەشاندنی گورزی قووڵ لە حزبوڵڵا و تێکدانی ئەو ژێرخانانەی کە بە رێنمایی ئێران دروستکراون.

گوتەبێژی سوپا ئاشکرای کرد، هێزەکانیان لە رووباری لیتانی پەڕیونەتەوە و هێرشەکانیان بۆ باکووری رووبارەکە فراوان کردووە، هاوکات ئۆپراسیۆنەکان بۆ ناوچەکانی دیکەش پەرە دەستێنن. جەختیشی کردەوە، پێش چوونە ناوەوەی هێزەکان، فڕۆکە جەنگییەکان و تۆپخانەکان بۆردومانێکی چڕیان کردووە. ئێستا سوپا لە دەوروبەری نەبتییە کار دەکات کە یەکێکە لە ناوەندە سەرەکییەکانی هێزی حزبوڵڵا.

دوێنێ شەممە، نەواف سەلام، سەرۆکوەزیرانی لوبنان رایگەیاند وڵاتەکەی رووبەڕووی پەرەسەندنێکی مەترسیدار بووەتەوە و ئیسرائیلی بە پەیڕەوکردنی سیاسەتی زەویی سوتاو تۆمەتبار کرد.

لەلایەکی دیکەوە، سەرچاوە ئیسرائیلییەکان ئاشکرایان کردووە، ئەو گفتوگۆ ئەمنییە راستەوخۆیانەی لە واشنتن لە نێوان شاندە سەربازییەکانی لوبنان و ئیسرائیل بەڕێوەچوون، هیچ پێشکەوتنێکیان بەدەست نەهێناوە.