لەم جەژنە زیاتر لە 100 هەزار گەشتیار سەردانی هەڵەبجەیان کردووە

بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەشتوگوزاری هەڵەبجە کۆتاییهاتنی پلانی تایبەت بە رۆژانی جەژنی قوربانی راگەیاند و ئاماژەی بەوەدا، لە رێگەی تیمەکانییەوە پێشوازی لە گەشتیارێکی زۆر کراوە و توانراوە ژینگەیەکی ئارام بڕەخسێندرێت.

بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەشتوگوزاری هەڵەبجە لە راگەیەندراوێکدا هاتنی ژمارەی گەشتیارانی بۆ ناوچەکەیان ئاشکرا کرد و رایگەیاند، لە ماوەی رۆژانی جەژندا زیاتر لە 100 هەزار گەشتیار و سەردانیکەر روویان لە ناوچە گەشتیارییەکانی پارێزگای هەڵەبجە کردووە.

بەڕێوەبەرایەتییەکە ئاماژەی بەوەش کرد، تیمەکانی گەشتوگوزار بە شێوەیەکی بەردەوام لە مەیدان بوون بۆ پێشکەشکردنی رێنمایی، چاودێریکردنی نرخەکان، پاراستنی پاکوخاوێنی و راگرتنی هاوسەنگی ژینگەیی لە ناوچە گەشتیارییەکاندا.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، جگە لە هاتنی زیاتر لە 100 هەزار گەشتیار، ئاگاداری بە زیاتر لە 82 شوێنە گەشتیارییەکان دراوە لە پێناو پابەندبوونیان بە رێنماییەکان. هەروەها هیچ رووداوێکی نەخوازراو تۆمار نەکراوە.

هاوکات ئیبراهیم عەبدولمەجید، گوتەبێژی دەستەی گشتیی گەشتوگوزاری هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ـی راگەیاند، لە ماوەی پێنج ساڵی رابردوودا کەرتی گەشتوگوزار بوژانەوەیەکی گەورەی بەخۆوە بینیوە، بە جۆرێک 80 پڕۆژەی ستراتیژی بە سەرمایەی زیاتر لە حەوت ملیار و 500 ملیۆن دۆلار جێبەجێ کراون و خراونەتە خزمەت هاووڵاتییان و گەشتیارانەوە.

گوتیشی "هاتنی بەردەوامی گەشتیاران کاریگەریی لەسەر کەرتی گەشتیاری هەبووە و بووەتە هۆکارێکی سەرەکیش بۆ بووژانەوەی بازاڕەکان و دروستبوونی جووڵەیەکی بازرگانیی باش لە هەرێمی کوردستان."

ئەمە لەکاتێکدایە بەپێی راگەیەندراوێکی بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەشتوگوزاری هەڵەبجە، لە رۆژانی جەژنی قوربانی ساڵی پار 2025، 102 هەزار و 862 گەشتیار سەردانی ناوچە گەشتیارییەکانی هەڵەبجەیان کردووە، هەروەها رێژەی مانەوەی گەشتیارانیش بریتی بووە لە 44 هەزار و 33 گەشتیار، تیمەکانی بەڕێوەبەرایەتی گشتیی 86 هەشتا و شەش ئاگادار کردنەوەیان ئاڕاستەی چەندین شوێنی گەشتیاری کردبوو کە شوێنی گەشتیاریشیان سزادابوو.