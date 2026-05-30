گوتەبێژی دەستەی گەشتوگوزار: رێژەی هاتنی گەشتیاران بۆ هەرێم زیادی کردووە

گوتەبێژی دەستەی گشتیی گەشتوگوزاری هەرێمی کوردستان ئاشکرای دەکات، لە ماوەی پێنج ساڵی رابردوودا کەرتی گەشتوگوزار بوژانەوەیەکی گەورەی بەخۆوە بینیوە، بە جۆرێک 80 پڕۆژەی ستراتیژی بە سەرمایەی زیاتر لە حەوت ملیار و 500 ملیۆن دۆلار جێبەجێ کراون و خراونەتە خزمەت هاووڵاتییان و گەشتیارانەوە.

شەممە، 30ـی ئایاری 2026، ئیبراهیم عەبدولمەجید، گوتەبێژی دەستەی گشتیی گەشتوگوزاری هەرێمی کوردستان، لە میانەی بەشداریی لە گەشتێکی هەواڵەکانی کوردستان24ـدا گوتی: رێژەی هاتنی گەشتیاران بۆ سەرجەم ناوچە و پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان زیادبوونی بەرچاوی بەخۆوە بینیوە."

تایبەت بە کاریگەرییەکانی ئەم بەرزبوونەوەیە لەسەر ژیانی رۆژانە و ئابووری، گوتەبێژی دەستەکە روونی کردەوە: "ئەم هاتنە بەردەوام و زۆرەی گەشتیاران رۆڵێکی کارای گێڕاوە؛ بە جۆرێک ئێستا کەرتی گەشتیاری بووەتە هۆکاری سەرەکی بۆ بووژانەوەی بازاڕەکان و دروستبوونی جووڵەیەکی بازرگانیی باش لە هەرێمی کوردستان."

هاوکات، ئیبراهیم عەبدولمەجید ئاماژەی بە گۆڕانکارییەکی گرنگ دا لە جۆری ئەو گەشتیارانەی روو لە هەرێم دەکەن، و ئاشکرای کرد: "یەکێک لە پێشهاتە دڵخۆشکەرەکان ئەوەیە کە ژمارەی گەشتیارانی بیانی لە هەرێمی کوردستان بەردەوام روو لە بەرزبوونەوەیە."

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا ئاماژەی بەوە کرد، لە ماوەی پێنج ساڵی رابردوودا توانراوە 80 پڕۆژەی گەشتیاریی جۆراوجۆر لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستاندا جێبەجێ بکرێن.

سەبارەت بە تێچوو و قەبارەی ئەو سەرمایەیەی لەم کەرتەدا وەبەرهێنانی پێوە کراوە، گوتەبێژەکەی دەستەی گەشتوگوزار ئاشکرای کرد، کە کۆی گشتیی سەرمایەی تەرخانکراو بۆ ئەو 80 پڕۆژەیە، زیاترە لە حەوت ملیار و 500 ملیۆن دۆلاری ئەمەریکی، کە ئەمەش ئاماژەیەکی روونە بۆ متمانەی وەبەرهێنەران بە ژینگەی لەباری هەرێمی کوردستان.

لە تەوەری تایبەت بە کوالێتیی خزمەتگوزارییەکان و ئاستی پێشوازیکردن لە گەشتیاران، ئیبراهیم عەبدولمەجید تیشکی خستە سەر بوونی ناوەندە ئاستبەرزەکان و روونیکردەوە: "ئێستا لە هەرێمی کوردستان نزیکەی 40 بنکە و ناوەندی گەشتیاریی لە ئاستی (براندی جیهانی) و (پێنج ئەستێرە)دا بوونیان هەیە، کە رۆژانە بەرزترین کوالێتیی خزمەتگوزاری پێشکەش بە گەشتیارانی ناوخۆیی و بیانی دەکەن."

ئەم ئامارانە لە کاتێکدان کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان، کەرتی گەشتوگوزاری وەک یەکێک لە پایە سەرەکییەکانی پلانە ئابوورییەکانی بۆ هەمەجۆرکردنی سەرچاوەکانی داهات و کەمکردنەوەی پشتبەستن بە نەوت دەستنیشان کردووە و، بەردەوام کار بۆ ئاسانکاریکردن بۆ گەشتیاران و وەبەرهێنەران دەکات.