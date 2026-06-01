هاوکاریی دارایی هاوپەیمانان دابەش دەکرێت

ئەمڕۆ دووشەممە، 1ـی حوزەیرانی 2026، وەزارەتی پێشمەرگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان راگەیەندراوێکی سەبارەت بە هاوکاریی دارایی هێزەکانی هاوپەیمانان بڵاوکردەوە و کاتی دابەشکردنی دیاری کرد.

بەپێی راگەیەندراوێکی وەزارەتی پێشمەرگە، هاوکاریی دارایی هێزەکانی هاوپەیمانان بۆ مانگی نیسان 4ـی ساڵی 2026، خرایە سەر هەژماری بانکیی وەزارەتی پێشمەرگە.

ئاماژە بەوەش دراوە، بەڕێوەبەرایەتی گشتیی بوودجە و بەرنامەکان (ژمێریاریی سەربازی) لە ئێستادا خەریکی رێکارە دارایی و ژمێریارییە پێویستەکانە.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، رۆژی پێنجشەممە، 4ـی حوزەیرانی 2026، بە فەرمی دەست بە دابەشکردنی هاوکارییەکە دەکرێت.