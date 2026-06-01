گەشتوگوزاری کوردستان لە لووتکەیە و 90%ـی هۆتێلەکان پڕ بوون

پتەوکردنی ژێرخانی سێکتەرە خزمەتگوزارییەکان و هەلی تایبەت بۆ وەبەرهێنەران، بوونەتە هۆی ئەوەی ژمارەیەکی بەرچاو لە دانیشتووانی وڵاتانی کەنداو، ئەوروپا و رۆژهەڵاتی ئاسیا، روو لە هەرێمی کوردستان بکەن.

سیروان تۆفیق، بەڕێوەبەری بەبازاڕکردن لە دەستەی گەشتوگوزاری هەرێمی کوردستان، پێیوایە "بوونی سەقامگیری، رێگەوبانی ستاندەر، یاسای وەبەرهێنانی تایبەت و چەند خاڵێکی دیکە"، بوونەتە هۆی ئەوەی سیمای گەشتیاران لە هەرێمی کوردستان بگۆڕدرێ؛ لەبری ئەوەی هەموو دانیشتووانی عێراق بن، ئێستا گەشتیار لە وڵاتانی ئاسیا و ئەوروپاوە روو لە کوردستان دەکەن.

سیروان تۆفیق لە لێدوانێکدا بە کوردستان24ـی راگەیاند، جاران بە رێژەیەکی زۆر کەم لە گەشتیاران، خەڵکانی بیانی بوون و زۆرترینی گەشتیاریی بیانی گەیشتووەتە 10%، بەڵام ئێستا ئەو رێژەیە لە 25% نزیک بووەتەوە، ئەو گەشتیارانە خەڵکی وڵاتانی کەنداو، رۆژهەڵاتی ئاسیا و ئەوروپان.

پشکی شێر بۆ گەشتوگوزار

دروشمی ئەوەی "گەشتوگوزار دەکەین بە یەک لە سەرچاوە سەرەکییەکانی داهات لە کوردستان"، لە ماوەی حەفت ساڵی رابردوودا بوو بە یەکێک لە کارە ستراتیژەکانی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی و هەنگاوی کردەیی بۆنا.

ئامارەکان دەرخەری ئەوەن، لە ماوەی حەفت ساڵی رابردوودا، زۆرترین رێژەی وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان، لە سێکتەری گەشتوگوزار بووە.

بەپێی ئەو ئامارەی لای دەستەی وەبەرهێنانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەیە، لەو ماوەیەدا، بە بڕی 22 ملیار دۆلار لە هەرێمی کوردستان وەبەرهێنانی بیانی و ناوخۆیی کراوە.

لەو حەفت ساڵەدا، وەبەرهێنانی بیانی و ناوخۆیی، 100 پڕۆژەی گەشتیاریان لەسەر رووبەری زیاتر لە چوار هەزار دۆنم جێبەجێ کردووە. بودجەی ئەو پڕۆژانە حەفت ملیار و 684 ملیۆن دۆلار بووە کە دەکاتە نزیکەی 35%ـی کۆی رێژەی وەبەرهێنان لەو چەند ساڵەدا.

ئەو هەنگاوانەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، وایکردووە ژمارەی گەشتیاران زیاد بێت و وەک سیروان تۆفیق دەڵێ "لە ماوەی پشووەکانی جەژنی قورباندا، سەرووی 90%ـی هۆتێل و مۆتێلەکانی کوردستان پڕ بوون لە میوان".

هاوکات پارێزگای هەولێریش لە ئامارێکدا رایگەیاند، لە ماوەی پشووەکانی جەژندا، شاری هەولێر پێشوازی لە 112 هەزار و 657 گەشتیار کردووە.

ئەو ئامارانە بە پشتبەستن بە زانیاریی بازگەکان، دەروازە سنوورییەکان و فرۆکەخانەکان، بەدەست هاتوون.

هاوکات بە پێی ئەو ئامارانەی لای نەریمان فازڵ، گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی گەشتوگوزاری هەولێرە و بە کوردستان24 دراوە، "تا کۆتایی مانگی چواری ئەمساڵ، 861 هەزار و 501 گەشتیار سەردانی سنووری پارێزگای هەولێریان کردووە."

ژێرخانێکی پتەو لە گەشتوگوزار

حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ پێشخستنی کەرتی گەشتوگوزار، بایەخێکی تایبەتی بە ژێرخانی ئەم کەرتە داوە؛ دروستکردنی بەنداوەکان، دەیان پۆند و دروستکردنی زیاتر لە پێنج هەزار کیلۆمەتر رێگاوبان لەم چوارچێوەیەدا هەڵدەسەنگێندرێت.

کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێم لە ماوەی حەفت ساڵدا، 23 پۆندی دروستکردووە و 58 پۆندی دیکەش لە قۆناخی جێبەجێکردندان. لە ئێستا بە گشتی 97 پۆند و چوار بەنداوی گەورە لە هەرێمی کوردستاندا هەن.

سیروان تۆفیق، دەڵێ، پلانمان بۆ دانانی کەپری گەشتیاری لە دەوروبەری بەنداوەکان هەیە بۆ ئەوەی گەشتیاران بتوانن بەکاری بێنن.

ئاماژەی بەوەش کرد، ئەمساڵ بەهۆی بارانی زۆر و دروستکردنی چەندین بەنداو و پۆند لە ناوچە جیاجیاکاندا، سروشتی کوردستان بووژانەوەیەکی بێوێنەی بەخۆوە بینیوە، ئەمەش بووەتە هۆی راکێشانی ژمارەیەکی زیاتری گەشتیاران.

بەڕێوەبەری بەبازاڕکردنی دەستەی گەشتوگوزار، هێمای بۆ ئەوەش کرد کە دەستەکەیان خاوەنی پلانێکی ستراتیژییە تا ساڵی 2030 کە لەلایەن سەرۆکایەتی ئەنجوومەنی وەزیرانەوە پەسند کراوە.

ئەم پلانە تەوەرە گرنگەکانی وەک، باشترکردنی کوالێتی خزمەتگوزارییەکان، بەرزکردنەوەی توانای هێزی مرۆیی و گەشەپێدانی ژێرخانی گەشتوگوزار لە دەوروبەری بەنداوەکان دەگرێتەوە."

هاوتەریب لەگەڵ گەشەپێدانی کەرتی ئاو، سەرنجێکی تایبەتیش خراوەتە سەر دروستکردن و پەرەپێدانی رێگاوبان. له‌م چوارچێوه‌یه‌دا، لە ماوەی حەفت ساڵی رابردوودا دوو هەزار و 681 کیلۆمەتر رێگا بە بوودجەی زیاتر لە یەک ترلیۆن دینار دروستکراوە، هەروەها دوو هەزار و 445 کیلۆمەتر رێگای دیکەش ئێستا لە قۆناخی دروستکردن و جێبەجێکردندان.

سیروان تۆفیق جەختی کردەوە کە دروستکردنی رێگا و شەقامی مۆدێرن کاریگەریی راستەوخۆی هەیە لەسەر زیادبوونی هاتنی گەشتیاران؛ هەنگاوێکی گرنگ کە بە تایبەت لە کابینەی نۆیەمدا لە رێگەی دروستکردنی چەندین پرد، شەقام و شاڕێی نوێ و مۆدێرنەوە هاتووەتە دی.