بەهۆی سکاڵایەکی تیمی پارێزەرەکانییەوە؛ سبەی دادگاییکردنی لاهور شێخ جەنگی بەڕێوەناچێت و داوای رەوانەکردنی دۆسیەکە بۆ دادگای تەمیز دەکەن.

دانا تەقیەددین، ئەندامی تیمی پارێزەرانی لاهوور شێخ جەنگی بە ئارام بەختیار، پەیامنێری کوردستان24ـی راگەیاند، 19ی مانگی پێنج دادگای تەمیز داوای رەوانەکردنی دۆسیەی لاهور شێخ جەنگی و گیراوانی لالەزار دەکات، بەڵام دادگای تاوانەکان دۆسیەکەی نەناردووە، بۆیە ئێمەش سکاڵامان لە داگای تێهەڵچوونەوە سلێمانی تۆمارکردووە، کە بەپێی یاسا دەبێ دۆسیەی لاهوری شێخ جەنگی و گیراوانی لالەزار رەوانەی دادگای تەمیز بکرێت، چەنکە دادگای تەمیز خۆی داوای رەوانەکردنی ئەو دۆسیەیە دەکات و دادگای تاوانەکان بۆی نیە ئەو دۆسیەیە رەوانە نەکات.

دانا تەقیەدین گوتیشی: فشاری سیاسی لەسەر دادگای تاوانەکان هەیە، ئەگەرنا بەپێی یاسا ئەگەر دادگای تەمیز داوای دۆسیەی کرد، دەبێ دادگای تاوانەکان راستەوخۆ دۆسیەکە رەوانەی دادگای تەمیز بکات.

سەبارەت بە بەڕێوەچوونی دانیشتنی دادگا، دانا تەقیەددین روونیکردەوە، سبەی چوارشەممە، 03ـی حوزەیرانی 2026، دانیشتنی دادگا بەڕێوەناچێت، چونکە ئێمە سکاڵامان لە دادگا تێهەڵچوونەوە تۆمار کردووە، بۆیە تا یەکلاییکردنەوەی ئەم سکاڵایە دادگاییکردنەکە بەڕێوە ناچێت.

شەوی 22ـی ئابی 2025، لە دەوروبەری هۆتێل لالەزار لە سلێمانی، شەڕێکی قورس لەنێوان هێزەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بەسەرۆکایەتی بافڵ تاڵەبانی و چەکدارانی سەر بە لاهور شێخ جەنگی روویدا.

لە دوای رووبەڕووبوونەوەیەک کە چەند کاتژمێرێکی خایاند، لاهور شێخ جەنگی و دەیان کەس لە لایەنگرانی دەستگیرکران. لە ئەنجامی ئەو پێکدادانەدا، چەندین کەس لە هەردوولا کوژران و بریندار بوون.