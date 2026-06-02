مەحموود محەمەد: هێشتا وادەی کۆبوونەوەی پارتی و یەکێتی دیاری نەکراوە

مەحموود محەمەد: پارتی سەردانی لایەنە سیاسییەکان دەکات

مەحموود محەمەد، گوتەبێژی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا دوایین هەڵوێستی پارتەکەی سەبارەت بە دۆخی سیاسی هەرێم، پەیوەندییەکان لەگەڵ لایەنەکان و کێشەکانی لەگەڵ حکوومەتی فیدراڵ خستەڕوو.

ئەمڕۆ سێشەممە، 2ـی حوزەیرانی 2026، مەحموود محەمەد، گوتەبێژی پارتی دیموکراتی کوردستان، رایگەیاند، ئەو کێشانەی لەگەڵ حکوومەتی فیدراڵدا هەن لەگەڵ هەموو ئەو ئاستەنگانەی رووبەڕووی هەرێم دەبنەوە، جێهێڵدراون بۆ گفتوگۆ و قسە لەسەرکردن. جەختیشی کردەوە، پارتی ئێستا خاوەنی رایەکی دیاریکراو و روونە سەبارەت بەو بابەتانە.

سەبارەت بە سەردانی لایەنە سیاسییەکان، مەحموود محەمەد ئاماژەی بەوە کرد، بەرنامەیەکی کرداری بۆ سەردانەکان هەیە، وەک ئەوەی سەرۆک بارزانی پێشتر ئاماژەی پێداوە، بڕیارە لە ئایندەیەکی نزیک یان چەند رۆژی داهاتوودا ئەو بەرنامەیە پەیڕەو بکرێت.

سەبارەت بە پەیوەندییەکانیان لەگەڵ یەکێتی نیشتمانی کوردستان، ئاشکرای کرد، تا ئێستا هیچ وادەیەک بۆ کۆبوونەوەی نێوان هەردوولا دیاری نەکراوە. هاوکات باسی لە سەردانی شاندی پارتی بۆ لای یەکگرتووی ئیسلامی کرد و گوتی: "پشتیوانی دەستپێشخەرییەکەی یەکگرتوومان کردووە و هەوڵ دەدەین هەموو لایەنەکان، چ ئەوانەی لە دەسەڵاتن یان ئۆپۆزسیۆن، خۆیان بە بەرپرسیار بزانن بەرامبەر پاراستنی دەستکەوتەکان و هەرێمی کوردستان."

گوتەبێژی پارتی گەشبینی خۆی نیشان دا بۆ گەیشتن بە رێککەوتن لە داهاتوودا بە مەبەستی سووککردنی ئەو بارە قورسەی لەسەر شانی لایەنەکان و خەڵکی کوردستانە. گوتیشی: "ئێمە لە گفتوگۆکاندا رای خۆمان لەسەر هەموو پرسەکان دەبێت، بەڵام ئەگەر لایەنەکان لەسەر بڕیار و داواکارییەکانیان پێداگربن، دەبێت دەرچەیەک بدۆزرێتەوە."

راشیگەیاند: "خەڵکی کوردستان ماندووە و دەنگی بە لایەنەکان داوە بۆ ئەوەی پەرلەمان، حکوومەت و سەرۆکایەتی هەرێم پێکبهێنرێت. ئەگەر لایەنەکان نەگەیشتنە رێککەوتن و هیچ کام لەمانە نەکرا، ئەوا تاکە بژاردە ئەوەیە کە بچینەوە بۆ هەڵبژاردن."

ئێمە دەڵێین: چارەسەر ئەوەیە هەموو لایەنەکان رێکبکەوین بۆ پێکەوە کارکردن بۆ چارەکردنی ئەو گرفتانەی کە هەیە، بەڵام ئەگەر نەبوو چارەیەکی دیکە نییە. دەبێت هەموو لایەنەکان و بەبێ جیاوازی لەگەڵ ئەوەداین،دەبێت ئەم کێشانە چارەسەر بکرێن. بەڵام چۆن و چەند رەنگە جیاوازیمان لەرووی بیرکردنەوە و کردارەوە هەبێت.