حکوومەتی عێراق پارەی گەنمی ساڵی رابردوو خەرج دەکات

بەڕێوەبەری کۆمپانیای گشتیی بازرگانیی دانەوێڵە لە وەزارەتی بازرگانیی عێراق رایگەیاند، کۆمپانیاکەیان دەست دەکات بە دابەشکردنی شایستە داراییەکانی جووتیاران بۆ پرۆسەی بەبازاڕکردنی بەرهەمی گەنمی ساڵی 2025.

ئەمڕۆ سێشەممە، 2ـی حوزەیرانی 2026، حەیدەر نووری گەرعاوی لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا گوتی: تریلیۆنێک و 545 ملیار دینار وەک شایستەی دارایی جووتیاران بۆ ساڵی رابردوو دیاری کراوە و لە ئێستاشدا دوای رێنماییەکانی سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیران بۆ خەرجکردنی، ناوەندە بازرگانییەکان چاوەڕوانی خەرجکردنی ئەو بڕە پارەیەن لەلایەن وەزارەتی داراییەوە.

لە لایەکی دیکەوە وەزارەتی بازرگانی عێراق لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، کۆمپانیای گشتیی بازرگانیی دانەوێڵە کۆبوونەوەیەکی بەرفراوانی لەگەڵ لێژنەی ناوەندیی بەبازاڕکردن کردووە بۆ تاوتوێ کردنی گرنگترین ئەو دۆسیانەی پەیوەستن بە بەڕێوەچوونی پرۆسەی وەرگرتنی گەنمی وەرزی ئێستای 2026، لە کۆبوونەوەکەشدا چەندین بابەتی هونەری و کارگێڕی بە مەبەستی ئاسانکاری لە رێکارەکانی وەرگرتنی بەرهەمەکە لە جووتیاران و مسۆگەرکردنی بەردەوامیی کارەکان لە پێگەکاندا باسکراون، ئەمەش بە ئامانجی کەمکردنەوەی قەرەباڵغی و خێراکردنی راپەڕاندنی مامەڵەکان و پێشکەشکردنی باشترین خزمەتگوزاری بە جووتیاران.

هەروەها گەرعاوی جەختی لە گرنگی توندکردنەوەی رێکارە چاودێرییەکان لە بازگە دەرەکییەکان کردەوە بۆ رێگریکردن لە گواستنەوەی بڕی گەنمی ناوخۆیی لە نێوان پارێزگاکاندا، ئەمەش لەپێناو پاراستنی سەلامەتی پلانی بەبازاڕکردن و دادپەروەری لە دابەشکردندا، هەروەها دووپاتی کردەوە، پێویستە بە وردی پابەندبن بە رێکارەکانی پشکنینی تاقیگەیی بۆ ئەو بڕە گەنمەی وەردەگیرێت و دڵنیاببنەوە لە گونجانیان لەگەڵ مەرج و پێوەرە پەسەندکراوەکان، بە شێوەیەک کە کوالیتی بەرهەمەکە بپارێزرێت و کۆگاگۆردنی گەنمەکە بەپێی پێوەرە هونەرییەکان بێت.

ئاماژەی بەوەش دا، کۆمپانیاکە بەردەوامە لە بەدواداچوونی مەیدانیی رۆژانە بۆ پرۆسەکانی بەبازاڕکردن لە پارێزگا جیاوازەکاندا تا پاڵپشتی پێویست بۆ جووتیاری عێراقی دابین بکات و سەرکەوتنی وەرزی ئێستا مسۆگەر بکات.