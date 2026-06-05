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نێچیرڤان بارزانی: پاراستنی ژینگەی کوردستان بەرپرسیارێتییەکی گەورەی نیشتمانیە

کوردستان رۆژی جیهانی ژینگە پارێزان ژینگە نێچیرڤان بارزانی

رۆژی هەینی 5ی حوزەیرانی 2026، بەبۆنەی رۆژی جیهانیی ژینگە، نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان، پەیامێکی دەستخۆشی ئاراستەی ژینگەپارێزان و رێکخراوەکانی کرد و جەختی لەوە کردەوە کە پاراستنی ژینگە ئەرکێکی هاوبەشی نیشتمانییە. هاوکات هەرێمی کوردستان پابەندیی خۆی بۆ کارکردن لەگەڵ بەغدا و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بۆ رووبەڕووبوونەوەی گۆڕانی ئاووهەوا دووپات دەکاتەوە.

دەقی پەیامەکە: 

ئه‌مڕۆ لە رۆژی جیهانیی ژینگەدا، سڵاو و پێزانین ئاراستەی سەرجەم ژینگەپارێزان، رێکخراوەکان و لايه‌نه‌ پەیوەندیدارەکانی هه‌رێمى کوردستان دەکەم کە دڵسۆزانە بۆ پاراستنی سروشت و ژینگەى جوانی وڵاتەکەمان کار دەکەن.

پاراستنی ژینگە و رووبەڕووبوونەوەی لێکەوتەکانی گۆڕانی ئاووهەوا، ته‌نيا ئه‌ركێكى حكوومى نييه‌، به‌ڵكوو بەرپرسیاريه‌تییەکی گەورەی نیشتمانی و مرۆیيی هاوبەشە. ئەرکی هەموومانە لە ناوەندەکانی پەروەردە، خێزان، میدیا و دامەزراوەكان، پێکەوە کار بۆ بڵاوکردنەوەی رۆشنبیریی ژینگەپارێزی و کەمکردنەوەی مەترسییەکانی سەر سروشتی وڵاتەکەمان بکەین.

دووپاتی دەکەینەوە کە هەرێمی کوردستان وەک هەمیشە پابەندى هاوکاری و کارکردنی هاوبەشه‌ لەگەڵ حکوومەتی عێراقى فیدراڵ و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتيدا، بۆ گرتنەبەری رێوشوێنی پێویست لەپێناو پاراستنی سەرچاوە سروشتییەکان و مسۆگەرکردنی ژینگەیەکی تەندروست و داهاتوویەکی باشتر بۆ نەوەکانی داهاتوومان.

رۆژی جیهانیی ژینگە لە هەمووان پیرۆز بێت.

 
ئیسرا ئەنوەر ,