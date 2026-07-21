گریگۆری لاجێفۆ: پارێزگاری لە دەستکەوتەکانی لەناوبردنی داعش دەکەین

نووسینگەی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆری ئەمریکا: هەرێمی کوردستان هاوبەشێکی گرنگی ئێمەیە

پێش دوو کاتژمێر

گریگۆری لاجێفۆ، هەماهەنگیکاری نووسینگەی بەرەنگاربووەنەوەی تیرۆری ئەمریکا لە لێدوانی تایبەتدا بۆ کوردستان24 گوتی "پێشمەرگە قوربانیداوە و خزمەت و رۆڵیان لە بیرناکەن و دەبێت پارێزگاری لە دەستکەوتەکانی لەناوبردنی تیرۆر بکەین".

سێشەممە 21ـی تەممووزی 2026، گریگۆری لاجێفۆ هەماهەنگیکاری نووسینگەی بەرەنگاربووەنەوەی تیرۆری ئەمریکا لە وەڵامی پرسیارێکی رەحیم رەشیدی بەرپرسی نووسینگەی کوردستان24 لە واشنتن؛ لەبارەی رۆڵی پێشمەرگە لە هەرێمی کوردستان و رۆڵی هێزە کوردییەکانی سووریا چۆن هەڵدەسەنگێنێت لە بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر، لاجێفۆ گوتی: من لە عێراق خزمەتم کردووە، لە هەولێر بووم و ئاشنای پێشمەرگە بووم، پێشمەرگە هاوبەشیێکی مەزنی ئێمەیە. من خۆم دوو جار لە عێراق خزمەتم کردووە لەساڵی 2010 و 2021دا، خەڵکی ئەو هەرێمە دەناسم. پێشمەرگە لە بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر قوربانیداوە و ئێمە پشتمان پێبەستوون.

هەروەها لەبارەی رۆڵی عێراق و سووریا و هەرێمی کوردستان لە رێگری سەرهەڵدانەوەی تیرۆر، ئاماژەی بەوەدا، بە هاوکاری هاوبەشەکانمان خەلافەتی داعشمان تێکشکاند، بەڵام هێشتا کاری دیکە ماوە کە دەبێت بکرێن، ئەوەی کردمان دەستکەوتێکی گەورە بوو، لەگەڵ ئەوەشدا دەبێت پارێزگاری لێبکرێت. تیرۆری سیاسی هەر کردەیەکە کە خەڵک بترسێنێت لەوەی بەشداری پرۆسەی دیموکراسی بکەن. ئێمەش دژی دەوەستینەوە.