مووچەی کرێکارانی کەرتی تایبەت زیاد کراوە

پێش کاتژمێرێک

رێژەی هەڵاوسان لە هەرێمی کوردستان لە ئاستەکانی پێشوودا ماوەتەوە، بەوهۆیەوە بەشێک لە کۆمپانیاکانی کەرتی تایبەت مووچەی کارمەندەکانیان زیاد کردووە.

بەگوێرەی ئەو داتایانەی دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ـی داوە، ئاماژە سەرەتاییەکان بەو ئاراستەیەن کە رێژەی هەڵاوسان لە هەرێمی کوردستان لەنێوان 12.6 تاوەکو 13% بۆ مانگەکانی داهاتوو دەمێنێتەوە.

سامان عەبدولڕەزاق بەڕێوەبەری ژماری پێوانەیی نرخەکان، لە دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستان، بە کوردستان24ـی راگەیاند: هێشتا هەموو پێوانەکانی هەڵاوسان هەژمار نەکراون و داتاکانی مانگانە لەگەڵ عێراق یەک نەخراون، بەڵام ئاماژەکان ئەوە دەردەخەن کە رێژەی هەڵاوسان لە هەمان ئاراستەی مانگەکانی پێشوودا ماوەتەوە.

ناجێگیری بەهای دینار و گرانبوونی کاڵاکان بەهۆی ئەو جەنگەی لە ئارادایە، دوو هۆکاری سەرەکیین بۆئەوەی رێژەی هەڵاوسان لە هەرێمی کوردستان و عێراق بە بەرزی بمێنێتەوە.

بەشێک لە کۆمپانیاکانی کەرتی تایبەت، بەپێی ئەو ئاستەی رێژەی هەڵاوسان کە دیاریکراوە، مووچەی کارمەندەکانیان بەرز دەکەنەوە.

بەگوێرەی ئەو زانیارییانەی لە وەزارەتی کارەوە بە کوردستان24 دراون، کۆمپانیاکانی کەرتی تایبەت بۆ دەستکاریکردنی مووچەی کارمەندانیان، پشت بە داتای رێژەی هەڵاوسان دەبەستن.

داتاکان ئەوە دەردەخەن بەشێک لە کۆمپانیاکان، بەتایبەتی کۆمپانیا بیانییەکانی کەرتی نەوت و پەیوەندییەکان و تەکنەلۆجیا، لە چوار ساڵی رابردوودا مووچەی کارمەندەکانیان لەنێوان 10 تاوەکو 15% بەرزکردووەتەوە.

بەجۆرێک، ئەگەر کارمەندێک لە ساڵی 2022 مووچەی مانگانەی ملیۆنێک دینار بووبێت، ئێستا مووچەکەی بۆ ملیۆنێک و 100 تاوەکو ملیۆنێک و 150 هەزار دینار بەرزکراوەتەوە، ئەمەش لەپێناو پاراستنی بەهای راستەقینەی ئەو مووچەیە کە بە کارمەندانی کەرتی تایبەت دەدرێت.

لە وڵاتانی پێشکەوتوو، تێچووی ژیان و رێژەی هەڵاوسان دەکرێتە پێوەر بۆ بڕی زیادکردنی مووچەی بەشێوەی ساڵانە، بەڵام زۆربەی وڵاتان خۆیان لە زیادکردنی مووچەی کەرتی گشتی بە بڕی گەورە لادەدەن، چونکە ئەوە دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی زیاتری رێژەی هەڵاوسان و کاریگەری خراپی لەسەر نرخی کاڵا و خزمەتگوزارییەکان لە بازارەکاندا دەبێت.