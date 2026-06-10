ئەنجوومەنی وەزیران بە سەرپەرشتیی سەرۆکوەزیران کۆدەبێتەوە

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ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان کۆبوونەوەی ئاسایی خۆی دەکات و سێ تەوەری گرنگ تاوتوێ دەکات.

فەرمانگەی میدیا و زانیاری بڵاویکردووەتەوە، ئەمڕۆ چوارشەممە، 10ـی حوزەیرانی 2026، ئەنجوومەنی وەزیران، بە سەرپەرشتیی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ئامادەبوونی قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆکوەزیران، کۆ دەبێتەوە.

لە کۆبوونەوەکەدا کە تایبەتە بە گفتوگۆکردن لەسەر نەخشەڕێگەیەک بۆ بەردەوامیدان بە دانوستان لەسەر دۆسیە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەردوو حکوومەتی هەرێمی کوردستان و کابینەی وەزاریی نوێی حکوومەتی فیدڕاڵی، تاوتوێی سێ تەوەر دەکرێ:

1- پێشنیاری هێنانەکایەی دەستەیەکی باڵای وەزاریی هەماهەنگیی هەمیشەیی، بە ئەندامێتیی وەزیر و بەرپرسانی پەیوەندیداری هەردوو حکومەت.

2- دوابەرهەم و ئەنجامەکانی پەیوەست بە دۆسیەی نەوت لەگەڵ حکوومەتی فیدڕاڵی و دەرئەنجامی دواکۆبوونەوەی هەردوولا.

3- بابەتی داهاتە ناوخۆییەکان و ئەسیکۆدا لە هەرێمی کوردستان، خستنەڕووی خشتەی داهاتەکان و کاریگەرییەکانی دۆخی ناوچەکە و یەکلانەکردنەوەی دۆسیەی ئەسیکۆدا و کاریگەریی لەسەر کەمبوونەوەی داهاتی ناوخۆ.