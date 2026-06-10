ئێران پەیامێکی توند ئاراستەی واشنتن و وڵاتانی کەنداو دەکات

پێش دوو کاتژمێر

تاران هۆشداریی دەداتە وڵاتانی کەنداو کە رێگە نەدەن ئەمریکا و ئیسرائیل خاکەکەیان بۆ هێرشکردنە سەر ئێران بەکاربهێنن. جەختیش دەکاتەوە، هیچ هێرشێک بێ وەڵام نامێنێتەوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 10ـی حوزەیرانی 2026، وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە راگەیەنراوێکدا بە توندی سەرکۆنەی هێرشەکانی ئەمریکای کرد و بە پێشێلکاری بۆ سەر بنەماکانی نەتەوە یەکگرتووەکان و یاسا نێودەوڵەتییەکانی دانا.

وەزارەتەکە هۆشداریی دایە وڵاتانی کەنداو کە رێگە نەدەن ئەمریکا و ئیسرائیل خاکەکەیان بۆ هێرشکردنە سەر ئێران بەکاربهێنن.

هەروەها جەختی کردەوە، ئێران دوودڵ نابێت لە لێدانی ئەو ناوچانەی هێرشەکەیان لێوە دەکرێت. داواشی لە نەتەوە یەکگرتووەکان کرد رۆڵی خۆی بۆ پاراستنی سەقامگیریی ناوچەکە بگێڕێت.

لەلایەکی دیکەوە عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) پەیامێکی بڵاوکردەوە و نووسیویەتی "هێزەکانمان هیچ هەڕەشەیەک بەبێ وەڵام ناهێڵنەوە".

عێراقچی ئاماژەی بەوە دا، ئەمریکا سەرباری شکستەکانی لە مەیدانی جەنگدا هێشتا دەیەوێت ئیرادەی ئێران تاقی بکاتەوە. هۆشداریشی دا مێژووی کەنداو پڕە لە پەند بۆ ئەو بیانییانەی هەوڵی دەستوەردانیان داوە و رووبەڕووی دەرەنجامی سەخت بوونەتەوە.

هێرشەکەی ئەمریکا

شەوی رابردوو گرژییەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران چوونە قۆناغێکی مەترسیدارەوە، دوای ئەوەی هێزەکانی ئەمریکا چەند هێرشێکیان کردە سەر ناوچەکانی باشووری ئێران و لە بەرانبەردا تاران 21 پێگەی ئەمریکای لە ناوچەکە کردە ئامانج و هۆشدارییەکی توندیشی دایە وڵاتانی ناوچەکە.

فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا (سێنتکۆم) لە راگەیەنراوێکدا کۆتاییهاتنی هێرشەکانی بۆ سەر باشووری ئێران راگەیاند، روونیشی کردەوە، هێرشەکان بە فەرمانی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا و فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان و لە چوارچێوەی بەرگریکردن لە خۆ بووە.

ئەوەشی خستە روو، هێرشەکان کاردانەوەیەک بوون بەرانبەر خستنەخوارەوەی هێلیکۆپتەرێکی جۆری (ئەپاچی)ی ئەمریکی.

سێنتکۆم ئاماژەی بەوە کرد، هێرشەکانیان بەوردی کراونەتە سەر سیستەمی بەرگریی ئاسمانیی ئێران و سیستەمی کۆنترۆڵکردنی زەمینی و رادارەکانی چاودێری لە نزیک گەرووی هورمز. هەروەها ئامادەیی هێزەکانیشیانی بۆ بەرپەرچدانەوەی هەر شەڕانگێزییەکی دیکەی ئێران دووپات کردەوە.

وەڵامەکەی ئێران

لە وەڵامی ئەو هێرشانەدا بارەگای (خاتەمولئەنبیا)ی سەر بە سوپای پاسدارانی ئێران بڵاوی کردەوە، لە ماوەی 24 کاتژمێری رابردوودا هێزەکانیان 21 پێگەی دەریایی و زەمینیی ئەمریکایان لە ناوچەکە کردووەتە ئامانج بەهۆی بەکارهێنانیان بۆ پەلاماردانی ئێران.

بەپێی زانیارییەکان هێرشەکان کراونەتە سەر بارەگای فەرماندەیی کەشتیگەلی پێنجەمی ئەمریکا لە بەحرەین و بنکەیەکی ئاسمانیی هێزەکانی ئەمریکا لە ئوردن. هاوکات سوپای پاسداران توانیویەتی فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانی پێشکەوتووی ئەمریکی لە جۆری (ئێم کیو نۆ) لە شاری (جەم) بخاتە خوارەوە. هێرشەکانی ئێران چەند پێگەیەکی لە سێ وڵاتی وەکوو کوێت و ئوردن و بەحرەین گرتووەتەوە و تا ئێستا قەبارەی زیانەکان نەزانراوە.