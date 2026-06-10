واشنتن پێگەی سەربازیی خۆی لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەهێزتر دەکات

پێش 3 کاتژمێر

ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بە ئامانجی رووبەڕووبوونەوەی هەر جموجۆڵێکی ئەمنی، گەورەترین جووڵەی سەربازی لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەستپێکردووە و زیاتر لە 50000 سەربازی لە ناوچەکە بڵاوکردووەتەوە، ئەمەش وەک ئامادەکارییەک بۆ پاراستنی بەرژەوەندییەکانی و مامەڵەکردن لەگەڵ هەر پێشهاتێکی ئەگەری.

ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا پێگەی سەربازی خۆی لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بۆ ئاستێک بەهێز کردووە کە لە چەند ساڵی رابردوودا وێنەی نەبووە. ئەم هەنگاوەی واشنتن رەنگدانەوەی زیادبوونی گرژییە هەرێمییەکان و ئامادەیی ئەو وڵاتەیە بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ هەر گۆڕانکارییەک لە ناوچەکەدا.

بەگوێرەی ئەو داتایانەی لە میدیاکانی ئەمریکا و راپۆرتە سەربازییەکان بڵاوکراونەتەوە، هێزەکانی ئەمریکا لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە زیاتر لە 50000 سەرباز پێکهاتوون کە لە بنکە وشکانی، دەریایی و ئاسمانییەکان لە چەندین وڵاتی ناوچەکەدا دابەشکراون. ئەم بڵاوەپێکردنە لە چوارچێوەی تۆڕێکی فراواندایە کە ئامانجی پاراستنی بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا و دەستەبەرکردنی ئاسایشی رێڕەوە دەریاییە ستراتیژییەکانە.

هێزی دەریایی یەکێکە لە دیارترین توخمەکانی ئەم جووڵە سەربازییە، چونکە ئەمریکا سێ کەشتیی فڕۆکەهەڵگری جەنگیی رەوانەی ناوچەکە کردووە، ئەمەش هەنگاوێکی دەگمەنە و ئاستی ئامادەیی سەربازی واشنتن نیشان دەدات. ئەم هێزە دەریاییە کەشتییەکانی "یو ئێس ئێس ئەبراهام لینکۆلن"، "یو ئێس ئێس جۆرج ئێچ دەبلیو بوش" و "یو ئێس ئێس جێراڵد ئاڕ فۆرد" لەخۆدەگرێت، لەگەڵ دەیان فڕۆکەی جەنگی، هەلیکۆپتەر و کەشتیی پشتیوانی لۆجیستی.

جووڵە سەربازییەکەی ئەمریکا رووبەرێکی فراوان دەگرێتەوە کە لە رۆژهەڵاتی دەریای ناوەڕاستەوە دەستپێدەکات، بە دەریای سوور و کەنداوی عەدەن تێدەپەڕێت تا دەگاتە کەنداوی عەرەبی و گەرووی هورمز، کە یەکێکە لە گرنگترین رێڕەوە ستراتیژییەکانی گواستنەوەی نەوت و بازرگانی جیهانی. هاوکات چەندین کەشتیی تێکشکێنەری هەڵگری مووشەکی ئاراستەکراو لە نزیک هێڵە نێودەوڵەتییەکانی دەریاوانی جێگیرکراون و رۆژانە چاودێریی وردی ناوچەکە دەکەن.

جگە لە هێزی دەریایی، ئەم سیستەمە سەربازییە یەکەی وشکانی و ئاسمانی جۆراوجۆر لەخۆدەگرێت، لەوانە هێزەکانی فیرقەی 82ی پەڕەشووتوان، فڕۆکەی جەنگی پێشکەوتوو، سیستەمی بەرگری ئاسمانی و هێزی تایبەت کە لە بنکە سەربازییەکانی وڵاتانی هاوپەیمانی ئەمریکا جێگیرکراون. چاودێران پێیان وایە ئەم بڵاوەپێکردنە توانایەکی زۆر دەداتە ئەمریکا بۆ ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی سەربازی خێرا یان پاراستنی بنکە و دامەزراوەکانی لە ئەگەری فراوانبوونی بازنەی گرژییەکان.

ئەم بەهێزکردنە سەربازییە لە کاتێکدایە کە رووبەڕووبوونەوەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران رووی لە زیادبوون کردووە. لە کاتێکدا بەرپرسانی ئەمریکا جەخت دەکەنەوە کە ئامانجیان لەم جووڵانە تەنیا رێگریکردن و پاراستنی ئاسایشی دەریاوانییە، تاران پێی وایە ئەم کۆکردنەوەی هێزە دەبێتە هۆی زیاترکردنی گرژییەکان لە ناوچەکەدا.

لەگەڵ بەردەوامیی هەوڵە دیپلۆماسییەکان بۆ هێورکردنەوەی دۆخەکە، نەخشەی بڵاوەپێکردنی هێزەکانی ئەمریکا لە دەریای ناوەڕاستەوە تا گەرووی هورمز، ئاماژەیەکی روونە بۆ قەبارەی ئەو مەترسییە ئەمنییانەی روو لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاستن و ئامادەیی واشنتن بۆ مانەوەی وەک هێزێکی کارا لە یەکێک لە هەستیارترین ناوچەکانی جیهاندا.