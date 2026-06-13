راگەیەنراوی كۆبوونەوەی كۆمیتەی ناوەندیی پارتی دیموكراتی كوردستان

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بە سەرپەرشتی سەرۆک بارزانی، کۆمیتەی ناوەندیی پارتی دیموکراتی کوردستان کۆبوونەوەیەکی فراوانی ئەنجام دا. لە کۆبوونەوەکەدا پەرەسەندنە سیاسییەکان، دەرهاویشتەکانی جەنگی ئەمریکا و ئێران، پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا و دەستپێشخەرییەکەی سەرۆک بارزانی بۆ نێوخۆی هەرێمی کوردستان تاوتوێ کران.

ئەمڕۆ شەممە، 13ی حوزەیرانی 2026، بە سەرپەرشتی سەرۆک بارزانی و بە ئامادەبوونی جێگرانی سەرۆک و ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندی، پارتی دیموکراتی کوردستان کۆبوونەوەی فراوانی خۆی ئەنجام دا.

کۆبوونەوەکە سەرنجی خستە سەر ئەو جەنگەی لە کۆتایی مانگی شوباتەوە لە نێوان ئەمریکا و ئێران دەستی پێکردووە. پارتی رایگەیاند هەرچەندە هەرێمی کوردستان بەشێک نەبووە لەو جەنگە، بەڵام زیانی زۆری بەرکەوتووە و تاوەکو ئێستاش هێرشی مووشەکی و درۆنی بۆ سەر هەرێم بەردەوامە. لە کۆبوونەوەکە ئاماژەی بەوە کراوە، کە هێرش بۆ سەر ژێرخانی وزە و کۆمپانیاکانی نەوت، زیانی گەورەی بە ئابووری هەرێم و عێراق گەیاندووە و جەختی کردەوە کە چارەسەری کێشەکان تەنیا لە رێگەی گفتوگۆ و لێکتێگەیشتنەوە دەبێت.

لە تەوەرێکی دیکەدا، کۆبوونەوەکە پشتیوانی تەواوی خۆی بۆ هەنگاوەکانی عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ رووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی و گێڕانەوەی سامانی گشتی دەربڕی. پارتی جەختی کردەوە کە پێویستە کێشە کەڵەکەبووەکانی نێوان هەولێر و بەغدا، بە تایبەتی مووچەی فەرمانبەران و شایستە داراییەکان، لە سێبەری دەستووردا چارەسەر بکرێن و مووچەی مووچەخۆران لە کاتی خۆیدا رەوانە بکرێت.

کۆبوونەوەی کۆمیتەی ناوەندی، دەستپێشخەرییەکەی سەرۆک بارزانی لە جەژنی قورباندا بەرز نرخاند، کە ئامانجی گواستنەوەی کێشەکان بووە لە راگەیاندنەوە بۆ سەر مێزی گفتوگۆ. راشگەیەنرا کە لیژنەیەکی مەکتەبی سیاسی دەستی بە سەردانەکان کردووە بۆ لایەنە سیاسییەکان بە مەبەستی دۆزینەوەی چارەسەر بۆ چەقبەستوویی پڕۆسەی سیاسی لە هەرێمی کوردستان.

کۆبوونەوەی کۆمیتەی ناوەندیی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە روانگەی هەستکردن بە بەرپرسیارێتی نەتەوەیی و باوەڕبوون بە پێکەوەژیان لە عێراقدا، پشتیوانیی تەواوی خۆی بۆ هەنگاوەکانی نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان و هەوڵە بەردەوامەکانی مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان دەربڕی بە مەبەستی چارەسەرکردنی کێشەکان لەگەڵ بەغدا، بەتایبەتی لە پرسی دابینکردنی شایستە داراییەکان و مووچەی مووچەخۆرانی هەرێم، و جەختی لەسەر پێویستیی بەردەوامبوونی ئەو هەوڵانە کردەوە بۆ گەیشتن بە ئەنجامێکی ئەرێنی.

لە کۆتایی کۆبوونەوەکەدا، باس لە رێکخستنە نێوخۆییەکانی پارتی کرا و بڕیاردرا دیراسەیەکی هەمەلایەنە وەک نەخشەڕێگا بۆ هەنگاوەکانی داهاتووی ئۆرگانەکانی حزب پەیڕەو بکرێت، بە جۆرێک کە لەگەڵ بارودۆخی ئێستای کوردستاندا بگونجێت.

کۆبوونەوەکە بە جەختکردنەوە لە یەکترقبوڵکردن و پاراستنی بەرژەوەندییە باڵاکانی گەلی کوردستان و توندوتۆڵکردنی پەیوەندییەکان لەگەڵ لایەنە سیاسییەکانی عێراق کۆتایی هات.

دەقی راگەیەندراوی كۆمیتەی ناوەندیی پارتی دیموكراتی كوردستان

بەسەرپەرشتی جەنابی سەرۆك مه‌سعود بارزانی، كۆمیتەی ناوەندیی پارتیمان، بە ئامادەبوونى بەڕێزان جێگرانى سەرۆک و هەڤاڵان ئەندامانى کۆمیتەى ناوەندى و بەرپرسى لقەکان، ئەمرۆ شەممە ١٣ ى حوزەیرانى ٢٠٢٦، كۆبوونەوەی فراوانى خۆی ئەنجام دا.

كۆبوونه‌وه‌ دواى ساتێك وه‌ستان بۆ رێزگرتن له‌ گیانی پاكی شه‌هیدانی كوردستان، سه‌روه‌ریان بارزانی نه‌مر و كاك ئیدریسی هه‌مشه‌ له‌یاد، کۆمەڵێک بابەتى سیاسى، رووداو و گۆڕانکارییەکان، پەیوەندییەکان و کاروبارى ناوخۆى پارتیمانى خستە خشتەى تەوەرەکانى گفتوگۆکردن و بیروڕا گۆڕینەوە و، بۆ ئەو بابەتانەى کە پێویست بوو بڕیار وەرگیرا.

تەوەری یەكەم/ بارودۆخى گشتى؛ لەم تەوەرەدا تیشکخرایە سەر شەڕى نێوان ئەمریکا و کۆمارى ئیسلامى ئێران، کە لە کۆتایى مانگى شوباتى ئەمساڵەوە دەستى پێکرد و کاریگەری و دەرهاویشتەکانى ئەو شەڕە لەسەر عێراق بەگشتى و هەرێمى کوردستان بە تایبەتى، کە لە چەندین بواردا زیانى بە عێراق و کوردستان گەیاندووە، وێڕاى ئەوەى هەرێمى کوردستان بەشێک نەبووە لەو شەڕە، بەڵام بەداخەوە تاوەکو ئێستاش کە شەڕ ڕاگیراوە، هێرشى هاژەک و دڕۆنى بۆ سەر هەرێمى کوردستان ڕانەگیراوە و زیانێکى زۆری هەبووە و دەیان بریندار و شەهید بە ناحەق لە ئاکامى ئەو هێرشانە بوونەتە قوربانى، ئەوە جگە لەوەى زیانێکى مادى زۆری هەبووە و جوڵەى بازرگانیان سست کردووە، هەروەها هێرشى سەر کۆمپانیاکانى نەوت زیانێکى زۆرى بە دامەزراوەکان و ژێرخانى وزە گەیاندووە و بۆتە هۆى ڕاگرتنى بەرهەمهێنانى نەوت، ئەمەش نەک تەنیا بۆ هەرێم بەڵکو بۆ عێراقیش زیانێکى گەورەیە. ئەم دەرهاویشتانە و بەردەوامى هێرشەکان بوونەتە هۆى دڵەڕاوکێى خەڵکى کوردستان، ئێمە لە پارتى دیموکراتى کوردستان باوەڕمان وایە کە چارەسەرى کێشەکان لە رێگاى گفتوگۆ و لێکتێگەیشتن لە قازانجى هەموو لایەکە و ناوچەکە بە هەرێمى کوردستانیشەوە چیتر زەیانمەند نابن.

تەوەرى دووەم/ پەیوەندییەکانمان لەگەڵ حکومەتى فیدراڵ؛ سەرەڕاى بەرزى و نزمى لە پەیوەندییەکان، بەڵام بەردەوام هەوڵمانداوە هەر کێشە و گرفتێک هەبێت لە سێبەرى دەستوورى هەمیشەیى عێراقدا چارەسەر بکرێت، هەرچەندە کێشەکان کەڵەکەکراون و کەمتر هەوڵى چارەسەرکردنیان دراوە، بەڵام پارتیمان ڕێگاى بەردەوامى لە گفتوگۆ و دۆزینەوەى ڕێگەچارەى گرتۆتەبەر، بە تایبەتى لە بوارى بودجە و شایستە و مووچەى فەرمانبەرانى هەرێمى کوردستان هەموو هەوڵێک دراوە بە سەردانیکردن و ڕەوانەکردنى شاند بۆ بەغدا بە ئامانجى چارەسەرى و لادانى کۆسپ و ئاستەنگەکان.

بۆ پێکهێنانى کابینەى نوێى حکومەتى فیدراڵ بە سەرۆکایەتى بەڕێز عەلى زەیدى پشتیوانیمان هەبووە و بەردەوامیش دەبین لە هاوکارى و پشتیوانیکردن بەو هیوایەى هەروەکو رێککەوتنیش لەگەڵ چوارچێوەى هەماهەنگى کراوە، چیتر چارەسەرى کێشەکان فەرامۆش نەکرێن و دەستوور وەکو خۆى جێبەجێ بکرێت و شایستە داراییەکانى هەرێمى کوردستان و مووچەى مووچە خۆران لەکاتى خۆیدا رەوانەى هەرێمى کوردستان بکرێت.

شایەنى باسە کۆبوونەوە جەختى لە پشتیوانیکردنى بەرێز عەلى زەیدى سەرۆکوەزیرانى حکومەتى فیدراڵى کردەوە لەو هەنگاوانەى دەستپێکردووە بۆ ڕووبەڕوبوونەوەى گەندەڵى و گێرانەوەى سەروەت و سامانى خەڵکى عێراق بۆ خەزێنەى حکومەت و رێگرتن لە بە فیڕۆدانى سامانى وڵات.

تەوەرى سێیەم/ دەستپێشخەریەکەى جەنابى سەرۆک بارزانى لە جەژنى قورباندا؛ ئەم دەستپێشخەرییە لە ڕوانگەى بەخەمەوەبوونى کوردستانە لەم بارودۆخە هەستیار و ناسکەى کە هەموو ناوچەکە پێیدا تێدەپەرێت، هەروەها ئەو هەموو ڕووداو و گۆڕانکاریانەى ڕودەدەن کە بەشێکیان ئاڵنگارى و مەترسى لەگەڵ خۆیان دەهێنن. کۆبوونەوە ئەم دەستپێشخەریەى جەنابیانى بەرزنرخاند، کە کێشەکانى لە ڕاگەیاندن و شەقامەوە گواستەوە بۆ سەر مێزى گفتوگۆ.

بۆ جێبەجێکردنى ناوەرۆکى دەستپێشخەریەکە لیژنەیەک لە ئاستى دەستەى کارگێڕى مەکتەبى سیاسیمان دەستى بە سەردان و پەیوەندیکردن لەگەڵ لایەنە سیاسییەکان کردووە بۆ گفتوگۆ و دۆزینەوەى چارەسەرى پێویست بۆ کێشەکان و ڕزگارکردنى پڕۆسەى سیاسى هەرێمى کوردستان لەو چەقبەستنەى تێیکەوتووە، تاوەکو ئێستاش ئەم دەستپشخەریە و هەوڵەکان بەردەوامن بەو هیوایەى هەموولایەک بە لەبەرچاوگرتنى هەستیارى بارودۆخەکە و گرنگى ڕووداوەکان، بەرپرسیارانە بەرەو چارەسەرى هەنگاو بنێن.

تەوەرى چوارەم/ کۆبوونەوە لە ڕوانگەى هەست بە بەرپرسیاریەتى نەتەوەیى و نیشتمانى و باوەڕى تەواو بە یەکترقبوڵکردن و پێکەوەژیان لە کۆمارى عێراقى فیدراڵدا، پشتگیرى لە هەنگاوەکانى بەرێز سەرۆکى هەرێمى کوردستان دەکات، هەروەها پشتیوانى هەنگاو و هەوڵەکانى بەڕێز سەرۆکوەزیرانى هەرێمى کوردستان بۆ چارەسەرى کێشەکان لەگەڵ بەغدا لە هەموو ڕوێکەوە بەتایبەتى لە بابەتى شایستە داراییەکان و مووچەى مووچەخۆرانى هەرێم دەکات، کۆبوونەوە بەباشى زانى بەردەوامى بەم هەوڵ و هەنگاوانە بدەن.

تەوەرى پێنجەم/ بابەتى ناوخۆى و ڕێکخستنەکانى پارتیمان؛ لەم تەوەرەدا گفتوگۆى پێوست لەبارەى ڕێکخستنەکان و ئەرکى ئۆرگانەکانى پارتیمان کرا، بۆ ئەم مەبەستە پێشتر لیژنەیەک پاڵپشت بە پەیڕەوى ناوخۆ، هەروها بە لەبەرچاوگرتنى بارودۆخى ئێستاى کوردستان دیراسەیەکى هەمەلایەنەى ئەنجامداوە. ئەم دیراسە و، ئەنجام و پێنشنیار و ڕاسپاردەکانى دەبنە نەخشەڕێگاى هەنگاوەکانى داهاتوو و ئەوەى پێویستە ئەنجام دەدرێت.

شایەنى ئاماژەیە، کۆبوونەوە لە کەشێکى حزبى و خەمخۆرانە بۆ چارەسەرى کێشە و گرفتەکانى خەڵکى کوردستان و، جوڵەپێکردنى پرۆسەى سیاسى کوردستان و توندوتۆڵترکردنى پەیوەندییەکان لەگەڵ حکومەتى فیدراڵ و لایەنە سیاسییە شیعە و سونەکانى عێراق، بەرێوەچوو.

كۆمیته‌ی ناوەندیی

پارتی دیموكراتی كوردستان

١٣ـی ٦ـی ٢٠٢٦