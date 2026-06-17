پێشەوا هەورامانی: ئامادەین تەواوی کێشەکان لەگەڵ بەغدا چارە بکەین

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گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، لێکنزیکبوونەوەی باش لە نێوان هەولێر و بەغدا هەیە و حکوومەتی هەرێمیش بە پشتبەستن بە دەستوور، هەموو ئامادەییەکی بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان نیشان داوە. ئاماژەی بەوەش کرد کە گۆڕانکاری لە دابەشکردنی بەشەخۆراکی مانگانەدا دەکرێت.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 17ـی حوزەیرانی 2026، پێشەوا هەورامانی، گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە کاتی بەشداریکردنی لە بەرنامەی "باسی ڕۆژ"ی کوردستان24، کە ژینۆ محەممەد پێشکەشی دەکات، چەند پرسێکی گرنگی پەیوەست بە مووچە، داهات و پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدای خستە ڕوو:

بەشەخۆراک و پاڵپشتی جوتیاران



گوتەبێژی حکوومەت ئاشکرای کرد، ئەو کەسانەی مووچەی مانگانەیان لە سەرووی ملیۆنێک دینارەوەیە، بەشەخۆراکی مانگانەیان دەبڕدرێت، هاوکات ئاماژەی بەوە کرد کە لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیران، جەخت لەسەر پاڵپشتی جوتیاران کراوەتەوە بۆ ئەوەی رەنجیان بەخەسار نەچێت و سەرۆکوەزیران و وەزیری کشتوکاڵ لەو بارەیەوە گفتوگۆی وردیان کردووە.

گوتیشی: هەوڵدەدەین گەنمی جوتیاران هەناردە دەرەوە بکەین.

پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا

پێشەوا هەورامانی رایگەیاند، دوای سەردانەکەی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی بۆ بەغدا، لێکنزیکبوونەوەی زۆر باش دروست بووە. گوتیشی"هیوادارین ئەم کابینەیە بتوانێت تەواوی کێشەکان چارەسەر بکات، چونکە هەر لایەنێک نیازی باشی بۆ گەلی کورد هەبێت، ئێمە هاوکار و پاڵپشتی دەبین."

سیستەمی ئەسیکۆدا و داهاتی ناوخۆ

سەبارەت بە داهات و گومرگەکان، هەورامانی رایگەیاند، تیمێکی هەرێم ئێستا لە بەغدایە بۆ گفتوگۆ لەسەر سیستەمی "ئەسیکۆدا". جەختی کردەوە کە هەرێم ڤیتۆی لەسەر ئەو سیستەمە نییە، بەڵکو تێبینی لەسەر ئەوە هەبووە کە بەبێ ئامادەکاریی پێشوەختە و ئاگادارکردنەوەی هەرێم کاری لەسەر کراوە. دەربارەی داهاتیش گوتی "داهاتی ناوخۆی هەرێم ڕوونە و داوامان کردووە مانگانە نیوەی داهاتی ناوخۆ بنێرین بۆ بەغدا."

کۆمپانیاکانی نەوت و گەرەنتی ئەمنی

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، گوتەبێژی حکوومەت باسی لەوە کرد کە داوای گەرەنتی بۆ کۆمپانیاکانی نەوت کراوە؛ بەو پێیەی هەر کۆمپانیایەک لە ناوخۆی عێراقدا هێرشی بکرێتە سەر، دەبێت حکوومەتی فیدراڵ قەرەبوویان بکاتەوە.

کاراکردنەوەی پەرلەمان و کابینەی نوێ

پێشەوا هەورامانی ئاماژەی بە کۆبوونەوەی ئەم دواییەی "تۆم بەڕاک" و سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی کرد و گوتی "لەو دیدارەدا داوای پێکهێنانی کابینەی نوێ و کاراکردنەوەی پەرلەمان کرا. سەرۆکوەزیرانیش بە روونی هەڵوێستی خۆی و حزبەکەی ڕاگەیاند، کە ئەوان ئامادەن لە هەر کاتێکدا بێت پەرلەمانی کوردستان کارا بکرێتەوە."