هەولێر.. فیلمی سینەمایی "هەڵۆکانی جەنگ" نمایشکرا

پێش کاتژمێرێک

لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی سینەما و شانۆی هەولێر، لەچوارچێوەی پڕۆژەی "سینەما و جەماوەر"، فیلمی سینەمایی "هەڵۆکانی جەنگ"، کە لە دەرهێنانی کاروان ئاواتە، لە هەولێر لە ئێمپایەر سینەما نمایشکرا.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 17ی حوزەیرانی 2026، شاخەوان مستەفا، بەڕێوەبەری سینەما و شانۆی هەولێر بە کوردستان24ی گوت، "فیلمی سینەمایی "هەڵۆکانی جەنگ" لە دەرهێنانی کاروان ئاواتە، فیلمێکی نیشتمانیی پڕ لە جۆش و خرۆشە کە چیرۆکەکەی لەسەر بنەمای رووداوە راستەقینەکانی شەڕی دژ بە تیرۆر و رووبەڕووبوونەوەی گرووپە توندڕەوەکان لە کوردستان داڕێژراوە. چیرۆکی فیلمەکە تیشک دەخاتە سەر رووداوە سەربازییەکان، کە تێیدا ناوچە و شارۆچکە جیاوازەکان رووبەڕووی وێرانکاری، تەقینەوە و داگیرکاری دەبنەوە لەلایەن چەکدارە توندڕەوەکانەوە."

شاخەوان مستەفا گوتیشی، "لە نێوەندی ئەم جەنگەدا، فیلمەکە چیرۆکی چەند قارەمانێک دەگێڕێتەوە کە وەک "هەڵۆ" لە هێزە ئەمنی و نیشتمانییەکانەوە ئەرکی مەترسیداریان پێدەسپێردرێت؛ ئەوان نەک تەنیا لە بەرەکانی پێشەوەی شەڕدا رووبەڕووی دوژمن دەبنەوە، بەڵکو لە رێگەی پلان و ئۆپەراسیۆنی دزەکردنە ناو ریزەکانی چەکدارە توندڕەوەکان بە جلی شێوازی خۆیانەوە، هەوڵی پووچەڵکردنەوەی نەخشە و پیلانە تیرۆریستییەکان دەدەن بۆ پاراستنی خاکی خۆیان. لە پاڵ رەهەندە سەربازییەکەشدا، فیلمەکە بە قووڵی دەچێتە ناو ناخی کارەکتەرەکان و گوزارشت لە رۆحیەتی خۆڕاگری، نیشتمانپەروەری و ئەو قوربانییە مرۆییە گەورانە دەکات کە لە پێناو هێنانەدی ئاسایش و ئارامیدا پێشکەش دەکرێن."

بەڕێوەبەری سینەمای هەولێر باس لە چالاکییەکانی خۆیان دەکات و دەڵێت، "ئێمە وەک سینەمای هەولێر بە شێوەیەکی بەردەوام هەموو هەفتەیەک فیلم نمایش دەکەین، چونکە باوەڕمان وایە ئەم جۆرە بەرهەمە هونەرییانە پێویستن و جێگەی خۆیان هەیە. دەرگاکانی ئێمە بۆ هەموو چین و پێکهاتەکانی کۆمەڵگە کراوەیە، جا کورد بن یان سەر بە هەر نەتەوەیەکی تر، چونکە پەیامی کوردستان بۆ ئێمە پەیامی پێکەوەژیان و قبوڵکردنی جیاوازییەکانە."

شاخەوان مستەفا ئاماژەی بەوەش دا، "لەبەر ئەوەش، هەر هونەرمەندێک گەر پڕۆژەیەکی هونەری، بە تایبەت لە بواری فیلمی هەبێت، دەتوانێت پشت بە ئێمە ببەستێت و ئێمەش وەک هەمیشە دەرگا و دەرفەتی پێشکەشکردن و هاوکاری بۆ دابین دەکەین، بە هەمان شێوەی خزمەتگوزاری کە بۆ هەموو تاکێکی تر پێشکەش دەکەین."

بەڕێوەبەرایەتی سینەما و شانۆی هەولێر، لە چوارچێوەی پڕۆژەی "سینەما و جەماوەر"، هەموو چوارشەممەیەک کاتژمێر 6ی ئێوارە، بێبەرانبەر فیلمی سینمایی لە هەولێر لە ئێمپایەر سینەما، نمایش دەکات.