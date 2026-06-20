سێنتکۆم: هاتوچۆی کەشتییەکان لە گەرووی هورمز بەردەوامە

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فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا ئاشکرای کرد، ئەمڕۆ 55 کەشتیی بازرگانی بە گەرووی هورمزدا تێپەڕیون و بڕێکی زۆر لە کاڵا و زیاتر لە 17 ملیۆن بەرمیل نەوتیان بۆ بازاڕەکانی جیهان گواستووەتەوە.

شەممە، 20ـی حوزەیرانی 2026، فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا "سێنتکۆم" لە راگەیەنراوێکدا رایگەیاند: "هاتوچۆی کەشتییە بازرگانییەکان لە گەرووی هورمز رووی لە زیادبوون کردووە، لە کاتێکدا هێزەکانمان بەردەوامن لە ئۆپەراسیۆنەکانیان لە ناوچەکەدا بە ئامانجی پشتگیریکردن لە ئازادیی کەشتیوانی و گواستنەوەی دەریایی."

سێنتکۆم جەختی لەوە کردەوە، پرۆسەی تێپەڕبوونی سەلامەت بەم رێڕەوە ئاوییە نێودەوڵەتییەدا بەردەوامبوونی هەیە؛ بە جۆرێک ئەمڕۆ 55 کەشتیی بازرگانی بە ناو گەرووەکەدا تێپەڕیون و بڕێکی زۆر لە کاڵا و زیاتر لە 17 ملیۆن بەرمیل نەوتیان بۆ بازاڕەکانی جیهان گواستووەتەوە.

سێنتکۆم دووپاتی کردەوە، هێزەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا بە ئامادەیی و هۆشیارییەوە دەمێننەوە بۆ دەستەبەرکردنی پابەندبوون بە سەرجەم خاڵەکانی رێککەوتن لەگەڵ ئێران و جێبەجێکردنیان بە تەواوەتی و بە هێزێکی کاراوە.