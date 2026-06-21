سەرۆک بارزانی سەرەخۆشی لە بنەماڵەی لیوا تەحسین کەمەکی دەکات

پێش دوو کاتژمێر

سەرۆک بارزانی لە پەیامێکدا، سەرەخۆشی لە بنەماڵە و دۆست و هەڤاڵانی پێشمەرگەی دێرین، لیوا تەحسین کەمەکی دەکات و خۆی بە هاوخەمیان دەزانێت.

ئەمڕۆ یەکشەممە 21ـی حوزەیرانی 2026، سەرۆک بارزانی لە پەیامەکەدا ئاماژەیداوە، خوای مەزن گیانی خوالێخۆشبوو بە بەهەشت شاد بکات و ئارامی و خۆڕاگری بە هەموو لایەک ببەخشێت.

ئەمەش دەقی پەیامەکەیە:

ب ناڤێ خودێ مەزن و دلۆڤان

ب خەم و کۆڤانەکا زۆر مە خەبەرا وەغەرا داویێ یا پێشمەرگە و خەباتکارێ دێرین لیوا (تەحسین کەمەکی) بیست.

ب ڤێ هەلکەفتێ بەهی و سەرەخۆشیێ ل ماڵباتا خودێ ژێ ڕازی لیوا تەحسین کەمەکی و هەمی دۆست و هەڤاڵێن وی دکەم و هەڤپشکێ خەما وانم.

خودێ مەزن گیانێ وی ب بەهەشتا بەرین شاد بکەت و سەبر و هەدارێ ب هەمی لایەکی ببەخشیت.

انا للە و انا الیە راجعون

مسعود بارزانی

21ێ حوزەیرانا 2026