لە هەولێر کنەوپشکنین بۆ 14 پێگەی شوێنەواری دەکرێت

شوێنەوارەکان بۆ سەردەمی ئەشکانی و ساسانییەکان دەگەڕێتەوە

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەری شوێنەوار وکەلەپووری هەولێر رایگەیاند، تیمە تەکنیکییەکانیان دەستیان کردووە بە پرۆسەیەکی فراوانی کنەوپشکینین و لێکۆڵینەوەی وردی شوێنەواری لەو ناوچانەی دەکەونە چوارچێوەی پڕۆژەی 60 مەتری لە سایتی عەزە لە گەڕەکی باغڵومنارەی هەولێر، کە دەکەوێتە نێوان هەردوو شەقامی 120 و 150 مەتری .

ئەمڕۆ یەکشەممە، 21ـی حوزەیرانی 2026، دکتۆر نادر بابەکر محەمەد، بەڕێوەبەری شوێنەوار و کەلەپووری هەولێر، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ ماڵپەڕی کوردستان24 رایگەیاند، لە شەقامی 150 مەتری(لە جادەی کەسنەزانەوە تاوەکو رێگەی مووسڵ و گۆپاڵ)، نزیکەی 14 پێگەی شوێنەواری دەستنیشانکراون. جەختی کردەوە، پێش دەستپێکردنی کارە خزمەتگوزارییەکان لەو شوێنانە، پێویستە لێکۆڵینەوە و پشکنینی تەواویان بۆ بکرێت بۆ پاراستنی مێژووی ناوچەکە.

نادربابەکر ئاشکرای کرد، ئێستا کارەکانیان چڕ کردووەتەوە لە ناوچەی باغڵومنارە، بەتایبەت لەو شوێنەی جادەی 60 مەتری دەچێتەوە سەر رێگەی 150 مەتری. گوتیشی: "لەو چوارڕیانە و لەسەر رێگەی 60 مەترییەکە، دەستمان بە هەڵکۆڵین کردووە لە رووبەرێکی دیاریکراودا کە درێژییەکەی نزیکەی 600 مەتر دەبێت."

سەبارەت بەو تیمانەی سەرپەرشتی پڕۆژەکە دەکەن، بەڕێوەبەری شوێنەواروکەلەپوری هەولێر رایگەیاند؛ کارەکان بە تەواوی لەلایەن تیمە خۆماڵییەکان و بە سەرپەرشتی بەڕێوەبەرایەتی گشتیی شوێنەوار و بەڕێوەبەرایەتی شوێنەوار و کەلەپووری هەولێربەڕێوە دەچێت. هەروەها ژمارەیەک پسپۆڕی زانکۆی سەڵاحەددین لە هەڵکولینی پڕۆژەکەدا بەشدارن.

لەبارەی ئەو کەلوپەل و پارچە گڵێنانەی لە سەرەتای هەڵکۆڵینەکاندا دۆزراونەتەوە، نادر بابەکر گوتی: "بەگوێرەی پشکنینە سەرەتاییەکان بۆ پارچە گڵێنەکان، مێژووەکەیان دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمەکانی (ئەشکانی، ساسانی و سەرەتای سەردەمی ئیسلامی)، بە نزیکەیی دەکەوێتە نێوان سەدەکانی سەرەتای زایینی تاوەکو 7ـی زاینی."

بەڕێوەبەری شوێنەواری هەولێر ئاماژەی بەوە کرد، کارەکان لە قۆناخی سەرەتادان و لە چەند رۆژی داهاتوودا دوای تەواوبوونی رێکارە هونەرییەکان، دەرەنجام و دیمەنی زیاتری شوێنەوارەکان بۆ دەزگاکانی راگەیاندن دەخرێنە روو.