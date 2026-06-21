گوتەبێژی حکوومەت: کابینەی زەیدی پێش سەردانەکەی بۆ واشنتن تەواو دەکرێت

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گوتەبێژی حکوومەتی عێراق دەڵێت، لە نیوەی یەکەمی مانگی تەممووز کابینەی وەزاری تەواو دەکرێت و دواتر سەرۆکوەزیران سەردانی ئەمریکا دەکات. جەختیش دەکاتەوە، زەیدی بەشداری لە هەڵبژاردنی داهاتوو ناکات و هیچ پارتێکی سیاسی دروست ناکات.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 21ـی حوزەیرانی 2026، حەیدەر عەبوودی، گوتەبێژی حکوومەتی عێراق لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا ئاماژەی بەوە کرد، عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی فیدراڵ، بڕیاری داوە لە هەڵبژاردنی داهاتوودا خۆی کاندید نەکات و هیچ پڕۆژەیەکیشی بۆ دروستکردنی پارتێکی سیاسی نییە.

سەبارەت بە سەردانەکەی سەرۆکوەزیران بۆ ئەمریکا، حەیدەر عەبوودی روونی کردەوە، لە نیوەی مانگی تەممووزی داهاتوو عەلی زەیدی دەچێتە واشنتن و چەندین پرسی گرنگ لەگەڵ بەرپرسانی ئەو وڵاتە تاوتوێ دەکات، گرنگترینیان پرسی ئابوورییە.

عەبوودی جەختی کردەوە، پێش ئەو سەردانە و لە نیوەی یەکەمی هەمان مانگدا، پێکهێنانی کابینەی وەزاریی عەلی زەیدی تەواو دەکرێت.

لەبارەی گفتوگۆکانی ئەمریکا و ئێرانیش؛ عەبوودی دووپاتی کردەوە، عێراق پێشوازی لە هەر جۆرە چارەسەرێکی دیپلۆماسی لە نێوان ئەو دوو وڵاتەدا دەکات بۆ هێورکردنەوەی دۆخی ناوچەکە.

لە رووی ناوخۆیی و ئەمنییەوە، گوتەبێژی حکوومەت جەختی کردەوە، کۆنتڕۆڵکردنی چەک تەنیا بۆ دەوڵەت، دیدگەی سەرەکیی حکوومەتە بۆ هێنانەدی سەقامگیری لە وڵاتدا. هەروەها ئەو گۆڕانکارییە ئەمنییانەی لە ماوەی رابردوودا کراون، وەک سزادان یان کەمتەرخەمی سەیر ناکرێن، بەڵکوو هەنگاوێکن بۆ بەهێزکردن و نوێکردنەوەی دامەزراوە ئەمنییەکان.

گوتەبێژی حکوومەتی عێراق گوتی، "سەرۆکوەزیران پرسی گەندەڵی بە گەورەترین هەڕەشە بۆ سەر وڵات و سیستەمی سیاسیی عێراق دەزانێت".

سەبارەت بە پرسی بودجەش، عەبوودی باسی لەوە کرد، پڕۆژەیاسای بودجەی ساڵی 2027 بەپێی رێکارە یاساییەکان لە تشرینی یەکەمی داهاتوو ئامادە دەبێت بۆ ئەوەی رادەستی پەرلەمان بکرێت.