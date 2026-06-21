سەرۆکوەزیرانی عێراق: مووچەی فەرمانبەرانی کوردستان هیچ کێشەیەکی نییە

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکوەزیرانی فیدراڵ جەخت لە بەردەوامیی خەرجکردنی مووچەی فەرمانبەرانی عێراق و هەرێمی کوردستان دەکاتەوە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 21ـی حوزەیرانی 2026، حەیدەر عەبوودی، گوتەبێژی حکوومەتی عێراق بە دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24ـی راگەیاند، "عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق ئەمڕۆ، پێی راگەیاندووم، مووچەی تەواوی فەرمانبەرانی عێراق و هەرێمی کوردستان کێشەی نییە و مانگانە لە وادەی خۆیدا خەرج دەکرێت".

پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا رایگەیاند، وەزارەتی دارایی فیدڕاڵ تەمویلی مووچەی مانگی حوزەیران (شەش)ـی وەزارەتەکانی عێراقی دەستپێکردووە و بڕیاریشە دواتر تەمویلی مووچەی هەمان مانگی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بخاتە سەر هەژماری وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێم.

هەفتەی رابردوو لیستی مووچە و تەرازووی پێداچوونەوەی ئەم مانگە رادەستی وەزارەتی دارایی فیدڕاڵ کران. لەگەڵ گەیشتنی پارەکەش راستەوخۆ و لە سێ رۆژدا مووچەی سەرجەم وەزارەت و دەستەکان دابەش دەکرێت.

ئەم مانگەش 900 هەزار فەرمانبەر لە پڕۆژەی هەژماری من تۆمارکراون و زیاتر لە 800 هەزار مووچەخۆر بەشێوەی دیجیتاڵی مووچەکەیان وەردەگرن.