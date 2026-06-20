رووسیا قەدەخەی گەشتکردنی بۆ وڵاتانی کەنداو لادا

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وەزارەتی دەرەوەی رووسیا بڕیاریدا بە هەڵوەشاندنەوەی سەرجەم ئەو سنووردار و هۆشدارییانەی پێشتر ئاراستەی هاووڵاتییانی وڵاتەکەی کردبوون بۆ خۆپاراستن لە گەشتکردن بۆ وڵاتانی کەنداو، ئەمەش پاش واژۆکردنی لێکتێگەیشتننامەی ئاشتیی نێوان ئەمریکا و ئێران لە 17ی حوزەیراندا.

شەممە 20ی حوزەیرانی 2026، وەزارەتی دەرەوەی رووسیا لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاماژەی داوە، لەبەر رۆشنایی رێککەوتنەکەی نێوان واشنتن و تاران بۆ کۆتاییهێنان بە ململانێ سەربازییەکان و بەدیهێنانی سەقامگیری لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست، چیتر پێویست نابێت هاووڵاتییانی رووسیا لە گەشتکردن بۆ وڵاتانی ئەنجوومەنی هاریکاری کەنداو بە مەبەستی گەشتیاری یان تایبەتی سڵ بکەنەوە.

وەزارەتی دەرەوەی رووسیا جەختی کردەوە کە موسکۆ چاوەڕوانی ئەوە دەکات لایەنەکان بە نیەتپاکییەوە رێککەوتنەکە جێبەجێ بکەن، چونکە ئەمە زەمینەیەکی گونجاو بۆ چارەسەرێکی هەمیشەیی و درێژخایەنی دۆخی سەربازی و سیاسی لە ناوچەی کەنداو دەڕەخسێنێت. هەروەها ئاماژەی بەوەش کرد کە ئەم سەقامگیرییە دەبێتە هۆی گەشەپێدانی پەیوەندییە گەشتیاری، کولتووری و بازرگانییەکان لە نێوان رووسیا و هاوبەشە عەرەبەکانی.

لە راگەیەندراوەکەدا، وەزارەتی دەرەوە داوای لە هاووڵاتییانی ڕووسیا کردووە کە لە دەرەوەی وڵات هۆشیار و بەئاگا بن و بەردەوام چاودێری پەیام و رێنماییە نوێیەکانی باڵیۆزخانە و کونسوڵخانەکانی رووسیا بکەن، بۆ ئەوەی لە ئەگەری دروستبوونی هەر هەڕەشەیەکی نوێی ئەمنی ئاگادار بن.

ئەم جوڵەیەی رووسیا وەک ئاماژەیەکی ئەرێ دەبینرێت بۆ پشتیوانیکردنی نێودەوڵەتی لە پڕۆسەی ئاشتیی نێوان ئەمریکا و ئێران، کە ئامانجی کەمکردنەوەی گرژییەکانە لە یەکێک لە هەستیارترین ناوچەکانی جیهاندا.