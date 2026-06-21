حکوومەتی هەرێمی کوردستان 24 پرۆژەی گەشتیاری لە سەرانسەری هەرێم رادەگەیەنێت
گشتی

سبەی رێگەی گەلی عەلی بەگ بەڕووی شۆفێراندا بەشێوەیەکی کاتی دادەخرێت

کوردستان ئیدارەی سەربەخۆی سۆران

بەڕێوەبەرایەتیی هاتووچۆی سۆران ئاگادارییەک ئاراستەی شۆفێران دەکات و رایدەگەیەنێت، بە مەبەستی ئەنجامدانی کارێکی ئەندازیاری، سبەی بۆ چەند کاتژمێرێک گۆڕانکاری لە هاتووچۆی رێگەی گەلی عەلی بەگدا دەکرێت.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 21ـی حوزەیرانی 2026، بەڕێوەبەرایەتیی هاتووچۆی سۆران بڵاویکردەوە، بە مەبەستی پاراستنی گیانی شۆفێران و کەمکردنەوەی رووداوەکانی هاتووچۆ، سبەی دووشەممە دەست دەکەن بە دروستکردنی (Rumble strips - ڕەگلەی بۆیاغ) لەو پێچانانەی ڕێگەی گەلی عەلی بەگ کە مەترسیدارن.

سەبارەت بە کات و شێوازی داخستنی رێگەکە، هاتووچۆی سۆران ئاماژەی بەوە کردووە:

یەکەم: کارەکان لە کاتژمێر 9:00ـی بەیانی دەستپێدەکەن و تاوەکو 5:00ـی ئێوارە بەردەوام دەبن.

دووەم: ئاراستەی هاتن لە هەولێرەوە بۆ (سۆران)، ڕێگەی گەلی عەلی بەگ بە رووی شۆفێراندا دادەخرێت و پێویستە شۆفێران ڕێگەی (بێخاڵ) وەک ڕێگەی جێگرەوە بەکاربهێنن.

سێیەم: ئاراستەی چوون بەرەو (هەولێر)، رێگەی گەلی عەلی بەگ بە کراوەیی دەمێنێتەوە و شۆفێران دەتوانن بەکاریبهێنن.

لە کۆتایی ئاگادارییەکەدا، داوا لە شۆفێران کراوە پابەندی ڕێنماییەکان بن و ئارام بگرن تاوەکو کارەکان بەکۆتا دێن، ئەمەش لەپێناو سەلامەتی گشتی و کەمکردنەوەی مەترسییەکانی رێگەکە.

 
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