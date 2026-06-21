سبەی رێگەی گەلی عەلی بەگ بەڕووی شۆفێراندا بەشێوەیەکی کاتی دادەخرێت

پێش 20 خولەک

بەڕێوەبەرایەتیی هاتووچۆی سۆران ئاگادارییەک ئاراستەی شۆفێران دەکات و رایدەگەیەنێت، بە مەبەستی ئەنجامدانی کارێکی ئەندازیاری، سبەی بۆ چەند کاتژمێرێک گۆڕانکاری لە هاتووچۆی رێگەی گەلی عەلی بەگدا دەکرێت.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 21ـی حوزەیرانی 2026، بەڕێوەبەرایەتیی هاتووچۆی سۆران بڵاویکردەوە، بە مەبەستی پاراستنی گیانی شۆفێران و کەمکردنەوەی رووداوەکانی هاتووچۆ، سبەی دووشەممە دەست دەکەن بە دروستکردنی (Rumble strips - ڕەگلەی بۆیاغ) لەو پێچانانەی ڕێگەی گەلی عەلی بەگ کە مەترسیدارن.

سەبارەت بە کات و شێوازی داخستنی رێگەکە، هاتووچۆی سۆران ئاماژەی بەوە کردووە:

یەکەم: کارەکان لە کاتژمێر 9:00ـی بەیانی دەستپێدەکەن و تاوەکو 5:00ـی ئێوارە بەردەوام دەبن.

دووەم: ئاراستەی هاتن لە هەولێرەوە بۆ (سۆران)، ڕێگەی گەلی عەلی بەگ بە رووی شۆفێراندا دادەخرێت و پێویستە شۆفێران ڕێگەی (بێخاڵ) وەک ڕێگەی جێگرەوە بەکاربهێنن.

سێیەم: ئاراستەی چوون بەرەو (هەولێر)، رێگەی گەلی عەلی بەگ بە کراوەیی دەمێنێتەوە و شۆفێران دەتوانن بەکاریبهێنن.

لە کۆتایی ئاگادارییەکەدا، داوا لە شۆفێران کراوە پابەندی ڕێنماییەکان بن و ئارام بگرن تاوەکو کارەکان بەکۆتا دێن، ئەمەش لەپێناو سەلامەتی گشتی و کەمکردنەوەی مەترسییەکانی رێگەکە.