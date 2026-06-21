محەمەد شوکری: دەرگای کوردستان هەمیشە بە رووی وەبەرهێنەرانی بیانی کراوەیە

بەم نزیکانە کۆڕبەندێکی ئابووریی تایبەت لە نێوان هەرێمی کوردستان و ئیسپانیا ساز دەکرێت

پێش دوو کاتژمێر

سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنانی هەرێمی کوردستان دووپاتی کردەوە، کە دەرگای هەرێم هەمیشە بە رووی وەبەرهێنەرانی بیانیدا کراوەیە و ئامانجی سەرەکیی حکوومەتیش هەمەجۆرکردنی ئابووری و کەمکردنەوەی پشتبەستنە بە یەک سەرچاوەی داهات.

یەکشەممە، 21ـی حوزەیرانی 2026، محەمەد شوکری، سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنانی هەرێمی کوردستان، لە رێوڕەسمی ساڵیادی دامەزراندنی براندی "ئینڤێست کوردستان"دا، گوتارێکی فەرمی پێشکەش کرد و تێیدا جەختی لەسەر پێویستیی هەمەجۆرکردنی ئابووریی هەرێم و کەمکردنەوەی پشتبەستن بە تاکە سەرچاوەی داهات لە رێگەی هاندانی وەبەرهێنانی بیانییەوە کردەوە.

محەمەد شوکری روونی کردەوە، کە براندی "ئینڤێست کوردستان" بە مەبەستی ناساندنی هەرێمی کوردستان بە جیهان و بڵاوکردنەوەی دەرفەتەکانی وەبەرهێنان دامەزراوە.

ئاماژەی بەوەش کرد، کە بە راسپاردەی راستەوخۆی مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، کار کراوە بۆ کرانەوەی زیاتری دەرگاکانی هەرێم بە رووی سەرمایەی دەرەکیدا، کە یەکێک لە رەنگدانەوەکانی ئەم سیاسەتە بەشداریی کارای هەرێمی کوردستان بووە لە کۆڕبەندی ئابووریی جیهانیی داڤۆس لە ماوەی سێ ساڵی رابردوودا.

سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان سوپاسی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە و نوێنەرایەتییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی کرد لە دەرەوە بۆ رێکخستنی چەندین کۆڕبەندی ئابووری لەگەڵ وڵاتانی ئیتالیا، فەرەنسا و هۆڵەندا.

هاوكات رایگەیاند: کە بەم نزیکانە کۆڕبەندێکی ئابووریی تایبەت لەگەڵ وڵاتی ئیسپانیا بەڕێوەدەچێت بە مەبەستی ناساندنی زیاتری دەرفەتەکانی وەبەرهێنان لە هەرێمدا.

سەبارەت بە ئامارەکانی مۆڵەتدان، محەمەد شوکری ئاشکرای کرد، کە تا ئێستا لە هەرێمی کوردستاندا مۆڵەت بە زیاتر لە هەزا و 700 پڕۆژەی وەبەرهێنان دراوە. لەم نێوەندەشدا، تەنیا لە کابینەی نۆیەمدا 850 مۆڵەتی نوێ بە وەبەرهێنەرانی ناوخۆیی و بیانی دراوە، کە ئەمەش زیاترە لە 50%ـی تێکڕای مۆڵەتە پێدراوەکان لە مێژووی وەبەرهێنانی هەرێمی کوردستاندا لە ساڵی ٢٠٠٦ەوە تا 2026.

سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان جەختی لە گرنگیی بەشداریپێکردنی کەرتی تایبەت لە پرۆسەی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدانی کەرتە جیاوازەکاندا کردەوە و ئاماژەی بە راگەیاندنی بەشێکی تایبەت بە وەبەرهێنان لە کەرتی گەشتیاری لە سەرجەم پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆکان کرد.

محەمەد شوکری دڵنیایی دایە هەموو وەبەرهێنەران کە دەرگای هەرێمی کوردستان هەمیشە بە روویاندا کراوەیە و حکوومەت پاڵپشتی تەواوی کارەکانیان دەکات.