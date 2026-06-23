لە رووداوەکەی دەربەندی رانیە چوار کەس گیانیان لەدەستداوە و سێ دیکەش بریندارن

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ سێشەممە، 23ـی حوزەیرانی 2026، رووداوێکی هاتوچۆ لە نێوان رانیە و قەڵادزێ روویدا ژمارەیەک قوربانی لێکەوتەوە.

ئاراس ئەمین، پەیامنێری کوردستان24 لە ئیدارەی راپەڕین گوتی: پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ، لە ئەنجامی وەرگەڕانی ئۆتۆمبێلێک لەسەر رێگەی سەرەکی نێوان رانیە و قەڵادزێ، چوار ئەندامی خێزانێک گیانیان لەدەستدا و سێ کەسی دیکەش برینداربوون.

عەلی ئیسماعیل، گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی راپەڕین بە كوردستان24ـی راگەیاند، ئۆتۆمبێلەکە حەفت سەرنشینی تێدا بووە؛ لەو رووداوەدا دایکێک و دوو منداڵی تەمەن 5 ساڵان و 7 ساڵان دەستبەجێ گیانیان لەدەستداوە دواتریش منداڵێكی دیكە گیانی لەدەستداوە و شۆفێرەکە و دوو کەسی دیکەش بریندارە، ئاماژەی بەوەشدا، لێکۆڵینەوە لە هۆکاری رووداوەکە دەستیپێکردووە.

رائید عەلی عەبدوڵڵا، گوتەبێژی هاتووچۆی راپەرین بە کوردستان24ـی راگەیاند، شۆفێری ئەو ماتۆڕسکیلەی لەکاتی رووداوەکەی دەربەندی رانیە لە سایدی پێچەوانە رۆیشتووە، دەستگیرکرا.



