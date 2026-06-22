پسوولەی خۆراک دەدرێت بەو کەسانەی تازە هاوسەرگیرییان کردووە

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتی رێکخستنی پسوولەی خۆراکی هەولێر ئاگادارییەکی بۆ ئەو هاووڵاتیانە بڵاوکردەوە کە مامەڵەی هاوسەرگیرییان ئەنجامداوە و رایگەیاند، کە لەمەودوا دەتوانن لە رێگای سیستەمی ئەلیکترۆنییەوە ببنە خاوەنی پسوولەی خۆراکی تایبەت بە خۆیان.

دووشەممە 22ـی حوزەیرانی 2026، بەڕێوەبەرایەتی رێکخستنی پسوولەی خۆراکی هەولێر، لە بارەی پێدانی پسوولەی ئەلیکترۆنی خۆراک بەو کەسانەی تازە هاوسەرگیرییان کردووە رایگەیاند، ئەم بڕیارە دوای ئەوە دێت وەزارەتی بازرگانی عێراق مامەڵەی دروستکردنی پسوولەی خۆراکی لە سەرجەم پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان کارا کرد، ئاماژەی بەوەشکردووە، لە ئێستادا هاووڵاتیان دەتوانن لە رێگای ئەپڵیکەیشنی پسوولەی ئەلیکترۆنی خۆراک مامەڵەکانیان پێشکەش بکەن.

پێداویستییەکانی مامەڵەی هاوسەرگیری بۆ سیستەمی ئەلیکترۆنی:

1- کارتی نیشتمانی پیاوەکە و خێزانەکەی.

2- گرێبەستی هاوسەرگیری (عەقد زەواج) کە پێویستە پشتڕاست کرابێتەوە (تەنها بۆ ئەوانەی پێش ساڵی 2026 هاوسەرگیرییان کردووە).

3- پسوولەی خۆراکی ماڵی باوکی هەردوولا (پێویستە لە کاتی وێنەگرتن لەلایان بێت).

4- هەبوونی یەکێک لەم ڤیزە کارتە ئەلیکترۆنییانە کی کارد ( Q CARD یان بانکی جنوبی ئیسلامی).

ئەم هەنگاوەی بەڕێوەبەرایەتی رێکخستنی پسوولەی خۆراکی هەولێر لە چوارچێوەی ئاسانکاری بۆ هاووڵاتیان و رێکخستنەوەی دابەشکردنی شایستە خۆراکییەکانە بە شێوەیەکی دیجیتاڵی.