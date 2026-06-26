ئێران هەڕەشەی كشانەوە لە یارییەكەی میسر دەكات

بریارێكی فیفا، هەڵبژاردەی ئێرانی توڕە كردووە

پێش کاتژمێرێک

فیدراسیۆنی تۆپی پێی جیهان ناسراو بە فیفا لە بەیاننامەیەكدا رایگەیاند ڕێگە بە هاوڕگەزخوازەكان دەدات ئاڵایەكەیان پێش یارییەكەی میسر و ئێران نماییش بكەن، ئەمەش لە كاتێكدایە هەردوو وڵات ناڕەزاییان دەربڕیوە و دژایەتی خۆیان بۆ ئەو چالاكییە راگەیاندووە، ئێران بە فەرمی فیفای ئاگادار كردووەتەوە ئەگەر لە یاریگە هەر ئاڵایەكی هاوڕەگەزخوازەكان بەرز بكرێتەوە لە یارییەكە دەكشێیینەوە.

لە كۆمەڵەی پێنجەمی مۆندیالی 2026، لە دوایین یاریی قۆناغی كۆمەڵەكان سبەی شەممە كاتژمێر 06:00ـی بەرەبەیان هەڵبژاردەی ئێران و میسر لە یاریگەی لومەین فەیڵد لە واشنتن بەیەكدەگەن، ئەم یارییە كەوتووەتە نێو هەفتەی چالاكییەكانی هاوڕەگەزخوازەكان، ئەمەش هەڵبژاردەكانی ئێران و میسری نیگەران كردووە، بەهۆی ئەوەی هەردوو وڵات موسڵمانن و هاوڕەگەزخوازەكان بە تاوانێكی گەورە دەزانن، بۆیە قبوڵ ناكەن لە یاریی ئەوان هیچ جۆرە چالاكییەكی ئەو گرووپانە لە یاریگە نماییش بكرێت.

لە كاتی تیروپشكی مۆندیالی 2026، میسر و ئێران ناڕەزایەتیان دەربڕی كە خشتەی یارییەكانیان كەوتووەتە نێو هەفتەی چالاكی هاوڕەگەزخوازەكان، ئەوكات فیدراسیۆنی تۆپی پێی میسر لە بەیاننامەیەكدا رایگەیاند ئەمجۆرە چالاكییانە پێچەوانەی بەها و فەرهەنگ و ئایینەكانی وڵاتەكەیانە.

لە لایەكی دیكەیشەوە، فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئێران رایگەیاند هەر بانگەشە و ئاهەنگێكی هاوڕەگەزخوازەكان لە یارییەكانی ئەوان بكرێت، راستەوخۆ لە مۆندیال دەكشێنەوە.

ئەحمەد دۆنیامەلێی، وەزیری وەرزشی ئێران هەڕەشەی لە فیفا كرد ئەگەر ئاڵای كەوانەیی لە یاریگە نماییش بكرێت لە یارییەكەی میسر دەكشێنەوە.

ئەو بەرپرسەی ئێران لە بەیاننامەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕوونی کردووەتەوە و دەڵێت: فیفامان ئاگادار کردۆتەوە ئەگەر شاندەکەمان یان یاریزانەکانمان تووشی هەر جۆرە سووکایەتییەکی سیاسی یان دروشمی هاوڕگەزخوازەكان لەنێو یاریگە ببەنەوە بەكسەر بەبێ دوودڵی فەرمان بە یاریزانەكان دەكەین یاریگە جێبهێڵن.

ئەحمەد دۆنیامەلێی گوتیشی: ئێمە لێرەین بۆ ئەوەی بەپێی یاسا و ڕێسایەكان بەشداریی لە پاڵەوانێتییەکی وەرزشی جیهانیدا بکەین، بۆیە قبوڵ ناكەین کە ئەجێندای سیاسی و کۆمەڵایەتی کە پێچەوانەی بنەما و بەهاکانمان بێت بخرێتە نێو ئەم یارییە، شكۆی وڵاتەكەمان و سەلامەتی و کەرامەتی یاریزانەکانمان لە پێش هەموو شتێکە.