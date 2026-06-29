سەدر: دەستگیرکردنی گەندەڵکاران هیوای بۆ عێراقییەکان گەڕاندەوە

پێش کاتژمێرێک

رێبەری رەوتی نیشتیمانی شیعە "سەدر" پشتیوانیی خۆی بۆ هەڵمەتەکانی دەستگیرکردنی گەندەڵکاران لەلایەن سەرۆکوەزیرانەوە دەربڕی و رایگەیاند، پێویستە رۆژی هەینی داهاتوو جەماوەری رەوتەکە بۆ پشتگیریکردن لەو هەنگاوە رێپێوانێکی ئاشتییانە ئەنجام بدەن.

موقتەدا سەدر، رێبەری رەوتی نیشتیمانی شیعە "سەدر" لە پەیامێکدا ئاماژەی بەوە کرد، ئەو هەڵمەتەی عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ دەستگیرکردنی گەندەڵکاران دەستی پێکردووە، "هەڵمەتێکی چاکسازیی پاڵەوانانەیە" و هیوای خواست ئەو هەنگاوانە بەردەوامییان هەبێت.

سەدر رایگەیاند، ئەم هەڵمەتە هیوای بۆ دڵی عێراقییەکان گەڕاندووەتەوە، دوای ئەوەی گەندەڵکاران دەستیان بەسەر سامانی وڵاتدا گرتبوو. هاوکات دەستخۆشی لە رۆڵی دادگای عێراق و هێزە ئەمنییەکان، بەتایبەت هێزەکانی دژە تیرۆر و بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی کرد بۆ سەرکەوتنی پڕۆسەکە.

لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا، رێبەری رەوتی نیشتمانیی شیعە داوای لە پێشنوێژانی نوێژی هەینی کرد، بۆ پاڵپشتی و هاندانی ئەم هەڵمەتە چاکسازییە، رۆژی هەینی داهاتوو، رێپێوانێکی ئاشتییانە رێکبخەن.

سەدر جەختی لەوەش کردەوە، لە کاتی رێپێوانەکەدا تەنیا ئاڵاکانی "سەیدولئیسڵاح" ئیمام حوسێن و ئاڵای فەرمیی عێراق بەرز بکرێنەوە و هیچ دروشم و ئاڵایەکی دیکە بەکارنەهێندرێت.

ئەم راگەیەندراوەی موقتەدا سەدر لە کاتێکدا دێن کە، بەرەبەیانیی رۆژی یەکشەممە، دەزگای دژەتیرۆر و هێزە ئەمنییەکانی عێراق، بە هەماهەنگی لەگەڵ ئەنجوومەنی باڵای دادوەری، هەڵمەتێکی فراوانیان ئەنجام دا و تێیدا ژمارەیەک بەرپرسی باڵا و پەرلەمانتار بە تۆمەتی تێوەگلان لە دۆسیەی گەندەڵی دەستگیر کران؛ هەروەها ژمارەیەک سەرچاوەی باڵا بە ئاژانسی هەواڵی عێراقییان راگەیاند، 47 تۆمەتبار لە پەرلەمانتاران و بەرپرسان بە تۆمەتی گەندەڵی دەستگیرکراون.