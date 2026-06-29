عێراقییەکان تورکیا جێدەهێڵن
دامەزراوەی ئاماری تورکیا (تویک) ئەمڕۆ دووشەممە، 29ـی حوزەیرانی 2026، بڵاویکردەوە، هاووڵاتیانی عێراقی لە سەرووی لیستی ئەو هاووڵاتییە بیانییانەدا هاتوون کە لە ماوەی ساڵی 2025دا تورکیایان جێهێشتووە، ئەمەش لە کاتێکدایە رێژەی کۆچبەرانی هاتوو بۆ ناو ئەو وڵاتە بەڕێژەی 25.2% زیادی کردووە.
بەپێی ئەو ئامارانەی دامەزراوەکە ، ژمارەی ئەو کۆچبەرانەی لە ساڵی 2025دا هاتوونەتە تورکیا گەیشتووەتە نزیکەی 393 هەزار و 829 کەس بەراورد بە ساڵی 2024. ئاماژەی بەوەشداوە، لەو ژمارەیە، 301 هەزار و 877 کەسیان بیانی بوون، هەروەها 91 هەزار و 952 کەسیان هاووڵاتیی تورکی بوون کە گەڕاونەتەوە.
لە بەرانبەردا، ژمارەی ئەو کەسانەی تورکیایان جێهێشتووە بەڕێژەی 5% کەمی کردووە و گەیشتووەتە 403 هەزار و 216 کەس، کە پێکهاتوون لە، 248 هەزار و 097 هاووڵاتیی بیانی، 155 هەزار و 119 هاووڵاتی تورکی.
داتاکان ئاماژە بەوە دەکەن کە عێراقییەکان لە پێشەنگی ئەو نەتەوە بیانیانەدا بوون کە تورکیایان جێهێشتووە، بە جۆرێک %7.15ـی کۆی گشتی ئەو بیانیانە پێکدەهێنن کە لە ساڵی 2025دا ئەو وڵاتەیان جێهێشتووە، ریزبەندییەکە بەم شێوەیەیە،
1. عێراق: 15.7%
2. ئەفغانستان: 11.2%
3. رووسیا: 7.6%
4. ئێران: 6.3%
5. تورکمانستان: 5.7%
سەبارەت بەو کۆچبەرە بیانیانەی کە هاتوونەتە ناو خاکی تورکیاوە، هاووڵاتیانی تورکمانستان بەڕێژەی 23.4% لە پێشەنگی لیستەکەدا بوون، پاشان نەتەوەکانی تر بەم شێوەیە هاتوون:
تورکمانستان: 23.4%
ئازەربایجان: 8.3%
ئۆزبەکستان: 6.9%
میسر: 6.1%
ئەفغانستان: 5.8%
لە بەرانبەردا ژمارەی ئەو کەسانەی تورکیا بەجێدەهێڵن بە رێژەی 5% کەمیکردووە و گەیشتووەتە 403 هەزار و 216 کەس، کە 248 هەزار و 97 کەسیان بیانین و 155 هەزار و 119 هاووڵاتی تورکیان .
داتاکان ئاماژەیان بەوە کردووە، عێراقییەکان لە پێشەنگی لیستی ئەو بیانییانەی تورکیا بەجێدەهێڵن، بەو پێیەی ئەوان 15.7%ی کۆی ئەو بیانیانە پێکدەهێنن کە لە ماوەی ساڵی 2025 وڵاتەکەیان بەجێهێشتووە، دواتر ئەفغانییەکان بە ڕێژەی 11.2%، دواتر ڕووسەکان بە ڕێژەی 7.6%، ئێرانییەکان بە ڕێژەی 6.3%، تورکمانەکان بە ڕێژەی 5.7 %.
سەبارەت بەوانەی دەگەنە تورکیا، هاووڵاتیانی تورکمانستان بە ڕێژەی 23.4%ی کۆی کۆچبەرانی بیانی لە پێشەنگی لیستەکەن، دوای ئەویش ئازەربایجانییەکان بە ڕێژەی 8.3%، دواتر ئۆزبەکییەکان بە ڕێژەی 6.9%، میسرییەکان بە ڕێژەی 6.1% و ئەفغانیەکان بە ڕێژەی 5.8 %.